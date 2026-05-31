¿Adiós Mundial? Marcelo Flores sale lesionado en Final de Concachampions y enciende las alarmas en Canadá

Momento dramático se vivió en la segunda parte de la Final de la Concachampions entre el Toluca y Tigres; Marcelo Flores tuvo una desafortunada jugada que terminó con una aparatosa lesión que provocó que abandonara el juego.

¿Cómo fue la lesión?

El suceso se derivó en el minuto 74 cuando amagaba dentro del área choricero e intentaba recortar a Santiago Simón cuando el movimiento le terminó pasando un mal momento y su rodilla la más perjudicada.

Marcelo Flores se lesiona en la Final de la Concachampions l IMAGO7

La pierna derecha terminó por atorarse en el césped y al girar la rodilla terminó por torcer y cayó el jugador sobre el terreno de juego con un dolor visible y tocándose la rodilla y de inmediato fue atendido por el cuerpo médico y retirado de la cancha.

Marcelo Flores fue asisitido tras lesión l IMAGO7

Cabe mencionar, que en las recientes horas la Selección de Canadá dio a conocer su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo 2026 en donde destacaba la presencia de Marcelo Flores, el futbolista de Tigres que tomó la decisión de jugar a la ‘Hoja de Maple’, tras declinar la opción de seguir con el Tri, disputaría su primera Copa del Mundo, por ahora se espera la gravedad de la lesión.

Marcelo Flores había llenado el ojo del seleccionador desde un inicio, mismo que fue incluido dentro de una prelista de 32 futbolistas que trabajarán en Charlotte, Carolina del Norte, antes de que el entrenador Jesse Marsch entregue la convocatoria definitiva para el Mundial. La lista final será de 26 jugadores.

Marcelo Flores previo a un partido con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Desechó al Tri

El pasado 11 de febrero, la FIFA confirmó el One Time Switch de Marcelo, tras lo cual fue convocado por Jesse Marcha para la actual Fecha FIFA. Con ello, el atacante mantiene la esperanza de participar en la Copa del Mundo 2026, pero no con el país de su padre, Rubén Flores, sino con el que lo vio nacer y crecer.

Después de haber sido considerado durante años como una de las grandes joyas del futbol mexicano, Marcelo Flores tomó la decisión de cambiar de selección y representar a Canadá, país donde nació, con la justa veraniega a la vuelta de la esquina.