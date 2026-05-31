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Futbol

Lucas Zelarayán, exjugador de Tigres, desata momento dramático con desorientación y casi desmayo en pleno partido

Zelarayán casi termian desmayado l CAPUTURA de TyC Sports
Ramiro Pérez Vásquez 21:12 - 30 mayo 2026
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El futbolista de Belgrano estuvo a punto de caer desmayado durante la Copa Argentina

Momentos de angustia se vivieron durante el duelo entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, cuando Lucas Zelarayán protagonizó un inesperado episodio de salud que encendió las alarmas dentro y fuera del terreno de juego.

¿Qué sucedió? 

Corría el minuto 70 del encuentro cuando el exjugador de Tigres comenzó a mostrar signos evidentes de desorientación. El mediocampista perdió momentáneamente la noción de tiempo y espacio, una situación que estuvo cerca de provocarle un desmayo en plena cancha ante la mirada preocupada de compañeros, rivales y aficionados.

La rápida reacción de los futbolistas de Belgrano fue fundamental para evitar consecuencias mayores. Al percatarse de que Zelarayán no se encontraba en condiciones normales, varios de sus compañeros se acercaron para sostenerlo y pedir de inmediato la asistencia médica.

Zelarayán asisitido por el carrito l CAPUTURA de TyC Sports

Los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para atender al futbolista, quien permaneció algunos instantes bajo observación mientras recuperaba la estabilidad. Las imágenes del incidente generaron preocupación debido a la forma en que el jugador parecía luchar por mantenerse en pie.

Afortunadamente, gracias a Dios la situación no pasó a mayores. Tras recibir atención médica, Zelarayán pudo abandonar el campo caminando por su propio pie, lo que trajo tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los seguidores del conjunto cordobés.

Momentos de drama con Zelarayán l CAPUTURA de TyC Sports

¿Qué sucedió con Zelarayán? 

Horas después del encuentro, el mediocampista explicó lo ocurrido y reveló que sufrió un episodio de hipoglucemia. Según detalló, no acostumbra consumir grandes cantidades de glucosa y durante el partido experimentó una baja considerable en sus niveles de azúcar, situación que derivó en la descompensación.

Zelarayán se fue por su porpio pie, gracias a Dios l CAPUTURA de TyC Sports

"Se me bajó el azúcar", explicó el futbolista al referirse al incidente. Además, señaló que la sensación de desorientación fue consecuencia directa de esa condición y que, aunque el episodio fue impactante, logró recuperarse rápidamente gracias a la asistencia recibida en el estadio.

Zelarayán también confesó que no es la primera vez que enfrenta un problema similar. Recordó que años atrás sufrió una descompensación en su casa que incluso lo obligó a acudir al médico para ser evaluado. Por ello, el volante aseguró que tomará mayores precauciones para evitar que una situación de este tipo vuelva a repetirse durante su carrera profesional.

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