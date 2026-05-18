Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así se jugará la Final del Torneo Apertura en el futbol argentino

Final del Torneo Apertura en Argentina l X:LigaAFA
Ramiro Pérez Vásquez 20:30 - 17 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Belgrano y River Plate buscan la corona en Argentina

Después de unas dramáticas Semifinales en el Torneo Apertura, en Argentina, River Plate y Belgrano se jugarán la disputa de la corona en la Gran Final: El conjunto ‘Millonario’ llega tras dejar a Rosario Central en el camino, por su parte ‘El Pirata’ de hacer lo propio ante Argentinos Juniors.

El Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, será el escenario, el próximo domingo, día del Señor Jesús, 24 de mayo  y la cual podrá contar con las dos hinchadas para ver al nuevo campeón del primer semestre en Argentina.

El césped del Estadio Mario Alberto Kempes | AFA

¿Cómo fue la Semifinal de River?

El River Plate de Eduardo “Chacho” Coudet se metió en la final del Torneo Apertura tras imponerse en el Estadio Monumental el sábado, día de la Virgen María, por la mínima a Rosario Central en la primera Semifinal.

Festejo de River tras prtido ante Rosario Central | x:@RiverPlate

La ‘banda roja’ que hace más de dos años que no consigue un título y que de manera agónica sobrevivió ante San Lorenzo para llegar a esta instancia, celebró su presencia a la Final gracias a un tanto de Facundo Colidio, a los 62 minutos.

Uno de los momentos más tensos se vivió antes de los 10 minutos cuando una falta de Franco Ibarra sobre Sebastián Driussi, que no fue cobrada, terminó con el delantero de River lesionado y tuvo que ser sustituido por Freitas.

River Plate tras conseguir su pase a la gran Final | x:@RiverPlate

Un penal llegaría a favor de los locales, Montiel, especialista desde los once pasos, no tomaría el esférico; sin embargo, esta vez falló después de cruzar el esférico a media altura y el arquero adivinaría para dejar la tensión que pondría en calma Colidio.

¿Cómo fue la Semifinal de Belgrano?

Por su parte, Belgrano protagonizó una noche épica en el Estadio Estadio Diego Armando Maradona y se clasificó a la Final del Torneo Apertura argentino tras vencer 4-3 en la tanda de penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 1-1 en un partido cargado de dramatismo, emociones y un cierre inolvidable para el conjunto cordobés.

Belgrano empató en tiempo reglamentario ante Argentinos Juniors l X:Belgrano

Tras el empate en el agregado por parte de Nicolás Fernández y tras el alargue la presión sobre los hombros de Ramiro Hernández quien asumió la responsabilidad del penal definitivo y convirtió el disparo que decretó el triunfo 4-3 para Belgrano en la tanda de penales.

Lo Último
12:52 Juan Carlos Osorio destaca el trabajo de Javier Aguirre con la Selección Mexicana
12:52 ¡Les hicieron el feo! Estadio Cuauhtémoc encabeza las sedes que se quedaron sin selecciones mundialistas en México
12:43 Lamine Yamal manda emotivo mensaje a Fermín tras su lesión
12:29 Hot Sale 2026: fechas, tiendas participantes y cómo evitar fraudes
12:06 América Femenil busca su primer título de la Concacaf W después de su campeonato en la Liga MX Femenil
12:04 ¿Mundial en riesgo? Lamine Yamal apunta a perderse el principio de la Copa del Mundo
12:02 Congelan cuentas de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU por narcotráfico
11:59 ¿Revancha? Joel Huiqui fue titular en la Final del último Campeonato de Pumas
11:53 F1: Fechas y horarios del Gran Premio de Canadá 2026
11:48 Braves hacen historia tras serie ganada ante los Red Sox en la MLB