Así se jugará la Final del Torneo Apertura en el futbol argentino

Después de unas dramáticas Semifinales en el Torneo Apertura, en Argentina, River Plate y Belgrano se jugarán la disputa de la corona en la Gran Final: El conjunto ‘Millonario’ llega tras dejar a Rosario Central en el camino, por su parte ‘El Pirata’ de hacer lo propio ante Argentinos Juniors.

El Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, será el escenario, el próximo domingo, día del Señor Jesús, 24 de mayo y la cual podrá contar con las dos hinchadas para ver al nuevo campeón del primer semestre en Argentina.

El césped del Estadio Mario Alberto Kempes | AFA

¿Cómo fue la Semifinal de River?

El River Plate de Eduardo “Chacho” Coudet se metió en la final del Torneo Apertura tras imponerse en el Estadio Monumental el sábado, día de la Virgen María, por la mínima a Rosario Central en la primera Semifinal.

Festejo de River tras prtido ante Rosario Central | x:@RiverPlate

La ‘banda roja’ que hace más de dos años que no consigue un título y que de manera agónica sobrevivió ante San Lorenzo para llegar a esta instancia, celebró su presencia a la Final gracias a un tanto de Facundo Colidio, a los 62 minutos.

Uno de los momentos más tensos se vivió antes de los 10 minutos cuando una falta de Franco Ibarra sobre Sebastián Driussi, que no fue cobrada, terminó con el delantero de River lesionado y tuvo que ser sustituido por Freitas.

River Plate tras conseguir su pase a la gran Final | x:@RiverPlate

Un penal llegaría a favor de los locales, Montiel, especialista desde los once pasos, no tomaría el esférico; sin embargo, esta vez falló después de cruzar el esférico a media altura y el arquero adivinaría para dejar la tensión que pondría en calma Colidio.

¿Cómo fue la Semifinal de Belgrano?

Por su parte, Belgrano protagonizó una noche épica en el Estadio Estadio Diego Armando Maradona y se clasificó a la Final del Torneo Apertura argentino tras vencer 4-3 en la tanda de penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 1-1 en un partido cargado de dramatismo, emociones y un cierre inolvidable para el conjunto cordobés.

Belgrano empató en tiempo reglamentario ante Argentinos Juniors l X:Belgrano