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Futbol

¡Oficial! Matías Almeyda firma contrato con Rayados de Monterrey; será por dos años

Matías Almeyda Rayados ROTA
Matías Almeyda Rayados ROTA
Ricardo Olivares 09:44 - 21 mayo 2026
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El conjunto regiomontano hizo oficial la llegada del argentino

Rayados hizo oficial la llegada de Matías Almeyda como su nuevo director técnico de cara al Apertura 2026. El estratega argentino tomará el mando del equipo regiomontano luego de varias semanas de negociaciones y se convertirá en el sucesor de Nicolás Sánchez en el banquillo albiazul para el próximo torneo.

Almeyda firmó un contrato por dos años, con opción a uno más dependiendo de los resultados, por lo que estará vinculado con la institución hasta el verano del 2028. Con esto, Rayados apuesta por un proyecto a mediano plazo buscando regresar al protagonismo en el futbol mexicano.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG

¿Cuándo llega Matías Almeyda?

El técnico argentino estará viajando a la ciudad de Monterrey en los próximos días para realizar la firma oficial de su contrato y comenzar con la planeación del equipo rumbo a la pretemporada.

Para Matías Almeyda será su segunda experiencia como entrenador en el futbol mexicano, luego de su exitoso paso por Chivas, equipo con el que conquistó títulos de Liga MX, Copa MX y Concacaf Champions Cup, dejando una etapa recordada por la afición rojiblanca.

Expectativa con la llegada del Pelado

La llegada del Pelado genera expectativa entre la afición rayada debido al estilo de juego intenso y competitivo que suele imprimir en sus equipos. Además, Monterrey buscará volver a pelear por el campeonato con una de las plantillas más poderosas de la liga.

Rayados arrancará su preparación para el Apertura 2026 en las próximas semanas y Almeyda tendrá la misión de conformar un equipo protagonista desde el inicio del torneo. La directiva confía en que la experiencia internacional del argentino ayude a potenciar el proyecto deportivo del club.

Almeyda como entrenador del Sevilla | X:@SevillaFC_ENG
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