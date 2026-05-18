Rayados de Monterrey llega a acuerdo con Matías Almeyda; aún falta una firma

Después de varias semanas de negociaciones, Monterrey finalmente llegó a un acuerdo con Matías Almeyda para convertirlo en su nuevo director técnico de cara al Apertura 2026. El estratega argentino firmará por dos años con el conjunto albiazul y será el encargado de encabezar el nuevo proyecto deportivo del club.

La directiva regiomontana logró cerrar el acuerdo tras avanzar en los últimos detalles contractuales con el entrenador sudamericano, quien en los últimos años ha dirigido en el futbol europeo y también dejó huella en la Liga MX durante su paso por Guadalajara.

Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué falta para que sea oficial?

Aunque el acuerdo ya está pactado entre ambas partes, por ahora se trata de un precontrato, ya que la firma oficial se realizará una vez que Almeyda llegue a Monterrey en los próximos días. La institución espera presentarlo formalmente antes del arranque de la pretemporada.

En Rayados existe la intención de que el técnico argentino tome el control del equipo desde el primer día de preparación rumbo al siguiente torneo, por lo que su arribo tendría que darse antes del 1 de junio, fecha en la que el plantel comenzará trabajos de pretemporada.

Matías Almeyda, en su época en Chivas | MEXSPORT

La apuesta por Almeyda

Con la llegada de Almeyda, Monterrey apuesta por un entrenador con experiencia internacional y conocimiento del futbol mexicano, buscando dejar atrás el torneo anterior y volver a pelear por los primeros lugares tanto en Liga MX como a nivel internacional.

El nuevo estratega albiazul tendrá ahora la tarea de evaluar al plantel, definir posibles refuerzos y comenzar a construir un equipo competitivo que responda a las altas expectativas que existen alrededor de Rayados para la próxima campaña.