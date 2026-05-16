¿Sampaoli será el nuevo DT de Rayados?

El nombre de Jorge Sampaoli suena en el entorno de Monterrey luego de que desde Sudamérica surgiera información sobre el estratega y el club.

¿Qué supo RÉCORD?

Sin embargo, Récord pudo saber que actualmente el técnico no está contemplado como una opción inmediata que analiza la directiva albiazul para ocupar el banquillo.

De acuerdo con la información recabada, fueron personas cercanas al entorno de Sampaoli quienes se acercaron al club para ofrecer los servicios del entrenador, esto después de su reciente etapa con el Atlético Mineiro, equipo con el que terminó su ciclo hace algunos meses.

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Pese a que el nombre del exseleccionador de Argentina y Chile genera expectativa por su trayectoria internacional, en Rayados no lo tienen dentro del radar inmediato para convertirse en el próximo director técnico del equipo.

Pero ante esto, la directiva regiomontana evalúa perfiles para elegir al estratega que encabezará el nuevo proyecto deportivo de cara al próximo torneo.

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En las últimas semanas varios nombres han sido vinculados con el conjunto albiazul, aunque hasta el momento el club sigue sin tomar una decisión definitiva respecto al nuevo entrenador.

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Nuevas ilusiones

La directiva albiazul comenzó con cambios importantes en su estructura. El club ya cuenta con Walter Erviti como nuevo director deportivo, mientras que Dennis te Kloese asumió como presidente deportivo para encabezar la planeación del equipo rumbo al siguiente torneo.