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Futbol

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr vuelven a fracasar: Gamba Osaka se corona en la Champions League Two

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:04 - 16 mayo 2026
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El portugués no ha podido levantar un solo título oficial desde su llegada al club árabe

La maldición de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita ha sumado un nuevo y doloroso capítulo. El Al-Nassr cayó derrotado por la mínima diferencia ante el Gamba Osaka en la Gran Final de la AFC Champions League Two, dejando al astro portugués una vez más con las manos vacías y sin poder registrar su primer título oficial en territorio asiático.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

OTRO TÍTULO PERDIDO

Desde el pitazo inicial, el Al-Nassr asumió el protagonismo del encuentro, dominando la posesión y controlando los hilos durante toda la primera mitad. Sin embargo, el equipo de CR7 careció de contundencia y no logró reflejar esa superioridad en el marcador.

La historia del partido se definió bajo la ley de la máxima efectividad. El Gamba Osaka generó escaso peligro, registrando apenas dos disparos al arco en los 90 minutos; no obstante, uno de ellos fue letal. Al minuto 29, el delantero sueco Deniz Hümmet recibió un balón filtrado en los linderos del área y, con un potente zapatazo cruzado, venció al guardameta rival para firmar el 1-0 definitivo.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

DESESPERACIÓN EN CANCHA Y TRISTEZA EN EL PALCO

El resto del compromiso mantuvo la misma tónica. El Al-Nassr volcó sus esfuerzos al ataque en busca del empate, pero a medida que el reloj avanzaba, las ideas se volvieron menos claras y la desesperación se apoderó del conjunto saudí. La claridad futbolística desapareció y ni siquiera lograron forzar el tiempo extra.

En las tribunas, la frustración también fue evidente. La familia de Cristiano Ronaldo se encontraba en el palco del estadio con la expectativa de festejar el campeonato, pero tanto su esposa como sus hijos se quedaron con las ganas de bajar al terreno de juego a celebrar.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

OPORTUNIDAD DE ORO

A pesar del duro golpe anímico, Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr no tienen tiempo para lamentos. El equipo tendrá una oportunidad de oro para redimirse el próximo jueves, cuando se dispute la última jornada de la Saudi Pro League. Una victoria en ese encuentro les aseguraría el título de liga, el cual significaría el fin de la sequía para el portugués en Arabia Saudita.

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