Barcelona vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 37 de LaLiga?

El encuentro entre Barcelona y Real Betis, correspondiente a la competición de LaLiga, se llevará a cabo el próximo 17 de mayo de 2026. El pitido inicial está programado para las 13:15 en el emblemático Spotify Camp Nou. Ambos conjuntos se enfrentan en una fecha clave de la temporada 2025/2026 para definir sus aspiraciones en el campeonato doméstico.

Barcelona llega a este compromiso tras una racha de cuatro victorias y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El conjunto azulgrana venció consecutivamente al Celta Vigo – Barcelona (0:1) el 22.04.2026, al Getafe – Barcelona (0:2) el 25.04.2026, al Osasuna – Barcelona (1:2) el 02.05.2025 y se impuso en el gran clásico Barcelona – Real Madrid (2:0) el 10.05.2026, antes de caer por la mínima en su visita al Deportivo Alavés – Barcelona (1:0) el 13.05.2026. Por su parte, el Real Betis muestra una forma sólida con tres triunfos y dos empates en el mismo periodo. Los béticos derrotaron al Girona – Real Betis (2:3) el 21.04.2026, empataron ante el Real Betis – Real Madrid (1:1) el 24.04.2026, golearon al Real Betis – Real Oviedo (3:0) el 03.05.2026, igualaron con la Real Sociedad – Real Betis (2:2) el 09.05.2026 y vienen de ganar al Real Betis – Elche (2:1) el 12.05.2026. Este duelo resulta crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones de LaLiga.

Barcelona vs Real Madrid | AP

El registro histórico reciente entre ambos clubes favorece notablemente al equipo catalán, con un balance de tres victorias para el Barcelona y dos empates en sus últimos cinco duelos, sin triunfos para el conjunto bético. El enfrentamiento más cercano se produjo el 6 de diciembre de 2025 en LaLiga, donde el Barcelona se impuso en un festival de goles con un resultado de Real Betis 3:5 Barcelona. Otros resultados destacados incluyen una contundente victoria azulgrana en la Copa del Rey por 5:1 en enero de 2025 y dos empates en el marco liguero (1:1 y 2:2) durante las últimas campañas.

Fidalgo con Betis | Grosby Group

En el bando local, Frenkie de Jong se erige como la pieza fundamental en el esquema táctico, desempeñando un rol vital en la transición y el control del mediocampo gracias a su capacidad para romper líneas. Por parte del Real Betis, el delantero Cedric Bakambu representa la principal amenaza ofensiva; su movilidad y olfato goleador serán determinantes para intentar superar la defensa rival. Ambos jugadores llegan como las figuras estadísticas de sus respectivos equipos, siendo los pilares sobre los que se asientan las esperanzas de victoria en este trascendental choque liguero.

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