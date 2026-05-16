¡Destrozado! Así fue la reacción de Cristiano Ronaldo tras perder la Final de la Champions 2 de Asia con Al Nassr

Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita ha sumado un nuevo y doloroso capítulo. El Al-Nassr cayó derrotado por la mínima diferencia ante el Gamba Osaka en la Gran Final de la AFC Champions League Two y la reacción de ‘El Bicho’ no fue para menos.

Tras el pitazo final en el Alawwal Park, el portugués simplemente mostró sus sentimientos encontrados y con rostro reflejando entre tristeza y decepción mientras se dirigía a paso semilento hacia el tuenti que conduce a los vestidores.

Cristiano Ronaldo se fue a los vestidores, tanto fue la frustración que ya no regresó para ponerse la medalla de segundo lugar que sus compañeros se protagonizaron al desfilar por el centro del campo ante los representantes del futbol.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

¿Cómo fue el partido?

El Al-Nassr asumió el protagonismo del encuentro, dominando la posesión y controlando los hilos durante toda la primera mitad. Sin embargo, el equipo de CR7 careció de contundencia y no logró reflejar esa superioridad en el marcador.

El Gamba Osaka generó escaso peligro, registrando apenas dos disparos al arco en los 90 minutos; no obstante, uno de ellos fue letal. Al minuto 29, el delantero sueco Deniz Hümmet recibió un balón filtrado en los linderos del área y, con un potente zapatazo cruzado, venció al guardameta rival para firmar el 1-0 definitivo.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

El Al-Nassr volcó sus esfuerzos al ataque en busca del empate, pero a medida que el reloj avanzaba, las ideas se volvieron menos claras y la desesperación se apoderó del conjunto saudí. La claridad futbolística desapareció y ni siquiera lograron forzar el tiempo extra.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr | AFP

Pudo ser otra historia

Cristiano Ronaldo tuvo una de las más claras del juego, tras un centro desde la punta de la izquierda, pero ‘El Bicho’ no pudo conectar firmemente con la cabeza a tan solo centímetros del arco y con la ventaja de haberse elevado para rematar.

En las tribunas, la frustración también fue evidente. La familia de Cristiano Ronaldo se encontraba en el palco del estadio con la expectativa de festejar el campeonato, pero tanto su esposa como sus hijos se quedaron con las ganas de bajar al terreno de juego a celebrar.