'Lamentablemente existe Cristiano Ronaldo' :DT de Portugal elogia a Paulinho pero lanza desilusionante mensaje

Portugal volvió a disputar un partido después de varios meses de inactividad, el conjunto lusitano, sin Cristiano Ronaldo, terminó por empatar sin goles ante México en el reinagurado Estadio Banorte, en donde la sorpresa fue la presencia de Paulinho en la segunda parte.

Roberto Martínez habló sobre las sensaciones que le dejó el delantero del Toluca, que jugó alrededor de 25 minutos, asegurando que está en un gran nivel; sin embargo, fue sincero al resaltar que lamentablemente Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos están muy gran momento.

Roberto Martínez, DT de Portugal | AP

¿Qué dijo sobre Paulinho?

"La verdad que no me sorprendió lo que él aporta a la selección. Lo que sí me ha sorprendido es la capacidad que tiene rápidamente de entender al grupo, lo bien que ha entrado a este vestuario", resaltó tras el partido para TUDN.

"Es un jugador que en cualquier selección del Mundo estaría, aquí el problema que tiene es que delante de él tiene al que quizá es el mejor jugador de todos los tiempos: Cristiano Ronaldo, y un jugador como Gonçalo Ramos"

Paulinho en el México vs. Portugal | MexSport

El cuadro lusitano que no pudo contar con Diogo Costa, Rúben Dias, Bernardo Siva, Rafael Leao y el tan mencionado Cristiano Ronaldo, para este partido de Fecha FIFA, saltó en el ataque estaría encabezada por Gonçalo Ramos acompañando a Joao Félix y Francisco Conceiçao en los extremos del campo en busca de darle profundidad al equipo.

Por su parte, Paulinho entró ya avanzado la segunda parte; aunque no pudo tener jugadas claras de gol sobre el marco del Tala Rangel el elemento ‘Escarlata’ mostró ímpetu para abrir espacios en busca de generar oportunidades en la ofensiva.

Paulinho en el México vs. Portugal | MexSport

Roberto Martínez agradecido con el pueblo mexicano

Previo al cotejo el técnico no ocultó su emoción por estar presente en un escenario tan emblemático como el Estadio Banorte (Azteca): "Primero que todo, agradecer el recibimiento del pueblo mexicano; lo que hemos sentido los últimos cinco días ha sido muy especial por su hospitalidad. Estar aquí es algo que no se puede describir."