Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

'Lamentablemente existe Cristiano Ronaldo' :DT de Portugal elogia a Paulinho pero lanza desilusionante mensaje

Paulinho y Cristiano Ronaldo ROTA | RÉCORD
Paulinho y Cristiano Ronaldo ROTA | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 12:37 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Roberto Martínez habló sobre el accionar del delantero del Toluca

Portugal volvió a disputar un partido después de varios meses de inactividad, el conjunto lusitano, sin Cristiano Ronaldo, terminó por empatar sin goles ante México en el reinagurado Estadio Banorte, en donde la sorpresa fue la presencia de Paulinho en la segunda parte. 

Roberto Martínez habló sobre las sensaciones que le dejó el delantero del Toluca, que jugó alrededor de 25 minutos, asegurando que está en un gran nivel; sin embargo, fue sincero al resaltar que lamentablemente Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos están muy gran momento.

Roberto Martínez, DT de Portugal | AP
Roberto Martínez, DT de Portugal | AP

¿Qué dijo sobre Paulinho?

"La verdad que no me sorprendió lo que él aporta a la selección. Lo que sí me ha sorprendido es la capacidad que tiene rápidamente de entender al grupo, lo bien que ha entrado a este vestuario", resaltó tras el partido para TUDN.

"Es un jugador que en cualquier selección del Mundo estaría, aquí el problema que tiene es que delante de él tiene al que quizá es el mejor jugador de todos los tiempos: Cristiano Ronaldo, y un jugador como Gonçalo Ramos"

Paulinho en el México vs. Portugal | MexSport

El cuadro lusitano que no pudo contar con Diogo Costa, Rúben Dias, Bernardo Siva, Rafael Leao y el tan mencionado Cristiano Ronaldo, para este partido de Fecha FIFA, saltó en el ataque estaría encabezada por Gonçalo Ramos acompañando a Joao Félix y Francisco Conceiçao en los extremos del campo en busca de darle profundidad al equipo. 

Por su parte, Paulinho entró ya avanzado la segunda parte; aunque no pudo tener jugadas claras de gol sobre el marco del Tala Rangel el elemento ‘Escarlata’ mostró ímpetu para abrir espacios en busca de generar oportunidades en la ofensiva.

Paulinho en el México vs. Portugal | MexSport

Roberto Martínez agradecido con el pueblo mexicano 

Previo al cotejo el técnico no ocultó su emoción por estar presente en un escenario tan emblemático como el Estadio Banorte (Azteca): "Primero que todo, agradecer el recibimiento del pueblo mexicano; lo que hemos sentido los últimos cinco días ha sido muy especial por su hospitalidad. Estar aquí es algo que no se puede describir."

"Es un día para celebrar para todos los aficionados al futbol, especialmente para los mexicanos. Para nosotros es un orgullo estar aquí y abrir este estadio. Espero dos equipos muy competitivos, que toman riesgos, que presionan alto y buscan jugar desde atrás. Vamos a ver muchas situaciones de uno contra uno y un partido de área a área", resaltó para TUDN antes del juego. 

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Portugal
Últimos videos
Lo Último
13:21 Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
13:09 ¡Quítate! Afición estalla contra Rafa Puente en la reinauguración del Estadio Azteca
13:02 Afición Estalla contra Rafael Puente Jr. en Estadio Azteca
12:37 'Lamentablemente existe Cristiano Ronaldo' :DT de Portugal elogia a Paulinho pero lanza desilusionante mensaje
12:28 Capitanes de la Ciudad de México ya tienen rival para los Playoffs de NBA G League
12:14 Asesinan a Anaid Belén en Edomex tras denunciar amenazas por rescatar perros
11:55 F1 2026: ¿Dónde y cuándo será la próxima carrera de Checo Pérez?
11:52 Nuevo peritaje de Valentín Elizalde podría cambiar la verdad sobre su asesinato a casi 20 años
11:36 Rafa Márquez molesto por los abucheos de la afición a la Selección Mexicana
11:20 Así le fue a jugadores de Tigres y Rayados en su primer partido de la Fecha FIFA
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol ¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
3
Futbol Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026
4
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
5
Futbol “México es seguro”: Paulinho defiende al país ante Portugal y se gana a la afición
6
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
Te recomendamos
Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
Futbol
29/03/2026
Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
¡Quítate! Afición estalla contra Rafa Puente en la reinauguración del Estadio Azteca
Empelotados
29/03/2026
¡Quítate! Afición estalla contra Rafa Puente en la reinauguración del Estadio Azteca
Afición Estalla contra Rafael Puente Jr. en Estadio Azteca
Empelotados
29/03/2026
Afición Estalla contra Rafael Puente Jr. en Estadio Azteca
Paulinho y Cristiano Ronaldo ROTA | RÉCORD
Futbol
29/03/2026
'Lamentablemente existe Cristiano Ronaldo' :DT de Portugal elogia a Paulinho pero lanza desilusionante mensaje
Capitanes de la Ciudad de México ya tienen rival para los Playoffs de NBA G League
Basquetbol
29/03/2026
Capitanes de la Ciudad de México ya tienen rival para los Playoffs de NBA G League
Asesinan a Anaid Belén en Edomex tras denunciar amenazas por rescatar perros
Contra
29/03/2026
Asesinan a Anaid Belén en Edomex tras denunciar amenazas por rescatar perros