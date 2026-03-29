Rafa Márquez molesto por los abucheos de la afición a la Selección Mexicana

Durante el partido de reinauguración del Estadio Banorte, la reacción del público hacia el equipo nacional provocó un visible gesto de descontento en Rafael Márquez, asistente técnico de Javier Aguirre.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

La Selección Mexicana empató a cero goles contra su similar de Portugal en un encuentro marcado por la hostilidad de su propia afición. Los seguidores que asistieron al estadio mostraron su desaprobación con abucheos constantes hacia el Tricolor.

AFICIÓN SE PONE CONTRA EL TRI

El momento más tenso fue captado por las cámaras de televisión cuando el público comenzó a corear el "olé" en favor del equipo portugués. Ante esta situación, Rafael Márquez, presente en el banquillo, no pudo ocultar su molestia y negó repetidamente con la cabeza, en un claro gesto de desaprobación.

La actitud de los aficionados no se detuvo ahí. Además de los abucheos cada vez que los jugadores mexicanos tenían la posesión del balón, se escuchó el grito homofóbico durante los despejes del portero 'Tala' Rangel, lo que empañó aún más el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula.

MOLESTO 😤



Rafa Márquez está viviendo al 100 el encuentro, la pasión del ‘Káiser’ mexicano por la Selección es demasiada.



🎥 @pablo_LMtz pic.twitter.com/WIjrEPtcYV — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 29, 2026

JAVIER AGUIRRE ACEPTA LA PRESIÓN A SUS JUGADORES

Al ser consultado sobre el comportamiento del público en la conferencia de prensa posterior al partido, el director técnico Javier Aguirre señaló que la afición mexicana es exigente y que los futbolistas deben estar a la altura de esas expectativas, asumiendo la presión como parte de su profesión.

"Aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente, nos pide ganar y jugar bien, quiero que el jugador no se esconda, que no pida el cambio porque tiene un calambre y creo que mostraron personalidad"

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.