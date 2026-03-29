¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca

No fue el resultado que esperaban, pero México regresó al Estadio Banorte para poner rumbo a la Copa del Mundo 2026; el combinado Tricolor y Portugal no pudieron hacerse daño en el primer partido de esta Fecha FIFA, pero a muchos aficionados les quedaron buenas sensaciones.

En un auténtico desfile de estrellas, uno de los candidatos a llevarse la Copa fue testigo de lo que es jugar en un inmueble tan portentoso como el Estadio Azteca; sin embargo, faltó el invitado más especial de la noche.

México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

¡Ya te extrañábamos, viejo amigo!

Más allá del resultado, el nuevo Estadio Banorte fue una auténtica fiesta, pues las remodelaciones le han hecho justicia a un inmueble que será testigo de su tercera Copa del Mundo con la inauguración el próximo 11 de junio ante la selección de Sudáfrica, tal y como sucedió en 2010, pero con una sede diferente.

El partido no fue para nada malo; sin embargo, desde el inicio se dieron muestras de que sería un resultado más que cerrado, pues ninguno de los dos equipos podía irse al frente, pero en el Tri fueron Brian Gutiérrez y el recién debutado Álvaro Fidalgo, quienes levantaron la mano para ser los mejores de la primera parte.

Espectáculo de luces al medio tiempo | Miguel Pontón

Precisamente el 'Maguito' tuvo una de las mejores jugadas en un pase a profundidad, el cual no pudo rematar en un mano a mano que le ganó de buena manera Renato Veiga; Bruno Fernandes se mostró frustrado por no poder hacer que su equipo tuviera el esférico por un tiempo más prolongado. El primer tiempo terminó sin goles.

Por parte de los visitantes, Goncalo Ramos tuvo un par de aproximaciones para adelantarse en el marcador, pero el atacante del PSG no pudo empujar la pelota dentro de las redes del 'nuevo estadio'

Comienza la cuenta regresiva

Con 10 cambios posibles por lado, ambos equipos buscaron modificar tácticamente con la entrada de muchos futbolistas importantes, pues al menos en el caso de los portugueses ingresaron nombres relevantes como Vitinha, Joao Cancelo y Joao Neves.

Hormiga González falla gol cantado l MEXSPORT

En cuanto al equipo mexicano, los aficionados comenzaron a enojarse cuando salieron del campo jugadores que tienen el cariño del público como Raúl Jiménez, quien fue sustituido por Germán Berterame, pero la gente pedía a la Hormiga, así que minutos después ingresó el delantero de Guadalajara; no obstante, en la primera y más importante que tuvo en el duelo, tuvo un fallo terrible que no pudo darle la victoria a los mexicanos.