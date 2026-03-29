¿Quieren a Ochoa? Regresa el grito homofóbico contra el Tala Rangel en el México vs. Portugal

El partido entre la Selección Mexicana y Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte volvió a verse marcado por una situación polémica en las gradas.

Durante varios lapsos del encuentro, se hizo presente el grito homofóbico dirigido hacia los porteros, especialmente contra el arquero mexicano Tala Rangel, lo que generó críticas y preocupación de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Regresa el grito prohibido en el Estadio Azteca y enciende alertas rumbo al Mundial 2026

En los momentos finales del partido, el cántico se hizo presente, especialmente dirigido hacia los porteros, pero en especial hacia el Tala Rangel, que fue el arquero titular para el Tricolor; una conducta que está prohibida por la FIFA y que ha sido motivo de sanciones en el pasado.

La situación cobra aún más relevancia debido a que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en el Estadio Banorte, siguiendo de cerca un evento clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Gianni Infantino en la reinauguración del Estadio Banorte | MexSport

México se expone a posibles sanciones

La reincidencia en este tipo de conductas podría derivar en medidas disciplinarias por parte de FIFA, que en los últimos años ha endurecido su postura contra este grito.

México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

De cara al Mundial 2026, donde México será anfitrión, evitar cualquier tipo de sanción es prioridad, por lo que se espera que tanto autoridades como organizadores refuercen las medidas para erradicarlo.

El protocolo de FIFA contempla desde advertencias en el sonido local hasta la suspensión del partido en caso de persistir este tipo de expresiones.

Gianni Infantino en el palco durante el Repechaje Internacional de la FIFA rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

Portugal dominó, pero no logró reflejarlo en el marcador

En lo deportivo, el equipo dirigido por Roberto Martínez fue superior durante la mayor parte del encuentro, controlando el ritmo del partido y generando las opciones más claras.

Sin embargo, el marcador no se movió y el duelo terminó 0-0. México tuvo su oportunidad más clara en un intento de Julián Quiñones hacia “La Hormiga” González, que se fue por un costado.