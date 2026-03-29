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Memo Ochoa vuelve al Azteca y se lleva la mayor ovación de la afición
Memo Ochoa lo sabe, en la carrera por ser titular con la Selección Mexicana, el Tala Rangel lleva mano. Pero el Coloso tiene otra opinión, al menos así lo expresó en la reinauguración del Estadio Azteca.
En cuanto Francisco Guillermo, quien pasa las cuatro décadas de vida, saltó al renovado césped del ahora Banorte, la afición rugió como solo ruge cuando se recibe a una leyenda.
¿Opiniones divididas? En el Azteca, no
"¡Memo, Memo, Memo¡" y las mala en alto cual pulgar arriba con en la antigua Roma. La afición se le entregó al tapatío desde el calentamiento antes de enfrentar a Portugal.
Y este respondió con saludos y la palma en el pecho a forma de agradecimiento. Después de la euforia, Ochoa tomó dos balones, los puso bajo sus brazos y ayudó a Rangel a practicar con los pies; posteriormente mandó centros para afinar las salidas del guardameta canterano de Chivas.
Consejos llenos de experiencia y sonrisas marcaron la convivencia entre Memo, Tala y Acevedo, trío que parece definitivo para formar parte de la lista final de Javier Aguirre.
Tala, estuvo seguro, salió a tiempo y mostró su gran virtud: el juego de pies. Pero con un Azteca de raíces azulcremas, el portero de Chivas se ganó el rechazo local e incluso escuchó el grito homofóbico en contra suya.
¿Memo Ochoa sigue siendo líder?
Aun así, Paco Memo lo reconfortó de principio a fin, pues la etiqueta de líder nadie se la puede quita. Es por ello, que el portero de casi 41 años de edad se perfila para ser pieza fundamental del equipo que disputará el Mundial, aunque su participación se ve difícil.
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