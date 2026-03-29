¡No se dejaron! Jesús Gallardo y Pedro Neto protagonizan pelea en el regreso del Estadio Banorte

México regresó al Estadio Banorte para empatar sin goles ante Portugal, pero quedaron buenas sensaciones en el partido pese a no sacar el resultado; sin embargo, este mismo duelo también tuvo un momento bastante complicado, pues dos jugadores estuvieron muy cerca de llegar a los golpes en el nuevo pasto del inmueble mundialista.

Jesús Gallardo del actual bicampeón de Liga MX, Toluca y Pedro Neto del Chelsea, tuvieron un problema apenas en el arranque del segundo tiempo, calentando también a la afición que quería con mucha ansía que cayera el primer gol del juego.

Estadio Banorte en el México vs Portugal l Miguel Pontón

¿Cómo fue el problema entre Gallardo y Neto?

Corría el minuto 52, por supuesto ya en la segunda parte, cuando Jesús Gallardo dio un pase, pero inmediatamente después se encontró con Pedro Neto, quien al no moverse, chocó con el lateral mexicano, provocando la molestia del jugador lusitano.

Fue entonces que ambos jugadores comenzaron a darse de pechazos, desatando que el jugador del Chelsea empujara con bastante fuerza al de los Diablos de Toluca con los dos brazos hacia abajo, enojando más al 23 del Tri, continuando así con la bronca, llamando la atención de compañeros, rivales y aficionados.

Posteriormente, el árbitro se acercó con velocidad, al igual que los demás jugadores en el terreno de juego, quienes decidieron separarlos, pues los empujones y las provocaciones seguían. Todo terminó con el árbitro guatemalteco Walter López amonestando a ambos protagonistas de la bronca para lograr calmar todo.

🚨 ¡SE PUDRIÓ TODO! 🔥🔥🔥 Gallardo y Pedro Neto se van a las manos y arman el TRAKA TRAKA 😱❌💥#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/vbJujjLOGV — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Abucheos de la afición

El enojo por la situación entre Gallardo y Neto no fue la única emoción que se vivió en el Estadio Banorte, pues al final del partido e incluso minutos antes del mismo, los aficionados mexicanos que se hicieron presentes en el recinto comenzaron a abuchear a los jugadores del Tricolor, pues no les gustó para nada el resultado final.

Desde antes, ya se había notado el descontento de los presentes en el inmueble, pues al no tener goles en el duelo, el grito homofóbico en contra del portero regresó, pero peculiarmente no lo hizo con el visitante, pues los mexicanos le gritaron al Tala Rangel.

A pesar de todo ello, el partido pudo concluir, dejando una prueba de como será la tercera inauguración de Copa del Mundo en el Estadio Azteca, justo un par de días después de los primeros duelos de Repechaje, los cuales tuvieron sede en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes del Mundial en México.