¡Tremenda pifia! Hormiga González falla gol cantado en el México vs Portugal

México y Portugal terminaron por no hacerse daño con un cero a cero en el Estadio Banorte; sin embargo, una jugada pudo haber cambiado el resultado con la Hormiga González, quien dejó escapar una oportunidad inmejorable frente al arco en un gol cantado.

¿Cómo fue la jugada?

La jugada comenzó a gestarse desde el mediocampo con una triangulación de alto nivel entre Erick Sánchez y Germán Berterame, quienes lograron romper líneas con toques precisos y velocidad, desarticulando momentáneamente a la defensa rival.

Hormiga González l MEXSPORT

Berterame, tras recibir en zona intermedia, abrió el balón hacia la banda izquierda donde apareció Julián Quiñones, quien avanzó con decisión y levantó la cabeza antes de enviar un centro medido al corazón del área.

Cuerpo técnico del Tri | Miguel Pontón

El envío de Quiñones fue preciso, superando a los defensores y cayendo en una zona privilegiada, justo en los linderos del área chica, donde González ya se perfilaba completamente solo frente al arco pero el golpe en seco no llegó.

México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

No conectó con firmeza

Con todo a su favor, el delantero se lanzó para conectar de cabeza, pero no logró impactar el balón con la firmeza necesaria. La dirección tampoco fue la correcta, y el esférico terminó yéndose por un lado del poste, dejando escapar una oportunidad clara.

La reacción en el estadio no se hizo esperar: primero un silencio de incredulidad y posteriormente murmullos entre los aficionados, que no podían creer que una jugada tan bien elaborada no terminara en la anotación.

🚨 ¡NO TE LO PUEDO CREER! ❌ ¡Era GOL CANTADO DE LA HORMIGA! 😱 ¡Quiñones le puso un BOMBÓN pero el de Chivas no la pudo aprovechar! 🇲🇽🔥#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/DRrOaOW7y6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

Desde el banquillo, la jugada también generó gestos de frustración, ya que la acción representaba uno de los momentos más claros del partido. La calidad en la construcción contrastó con la falta de contundencia en la definición.