Javier Aguirre sabe la importancia del duelo ante Portugal: "es el mejor ensayo"

El partido entre México y Portugal en el Estadio Azteca -ahora Banorte- no solo marcará la reinauguración del histórico inmueble, sino que se perfila como una prueba determinante para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo. Javier Aguirre fue claro al señalar que este encuentro representa el "mejor ensayo" para su equipo antes de la máxima justa.

El técnico del Tricolor entiende la magnitud del rival, una selección de élite que pondrá a prueba el nivel competitivo de sus jugadores. Más allá del espectáculo, el enfoque está en afinar detalles y medir el verdadero alcance del equipo ante una potencia internacional.

Javier Aguirre llegando al Estadio Banorte | MEXSPORT

En entrevista con TUDN, Aguirre resaltó la importancia de enfrentar a selecciones de alto nivel en esta etapa de preparación, dejando claro que este tipo de partidos son los que realmente ayudan a llegar en mejor forma al Mundial.

"Sí, ya vimos lo que hizo Bélgica con Estados Unidos, son equipos de élite y es lo que yo quería, evidentemente es el mejor ensayo para lo que viene", comentó.

Javier Aguirre en un entrenamiento con el Tricolor | IMAGO7

Un ensayo ante un rival de élite

Para el estratega mexicano, el duelo ante Portugal ofrece condiciones ideales para evaluar el funcionamiento del equipo en un contexto exigente. Este tipo de rivales obliga a México a elevar su intensidad y a corregir errores en tiempo real.

Aguirre también compartió la emoción que le genera dirigir a la selección en un escenario como el Estadio Azteca, asegurando que tanto él como sus jugadores viven este momento con gran ilusión.

Piojo Alvarado conduciendo el Trionda ante el asecho portugués | MEXSPORT

"Como gente de futbol de hace tantos y tantos años, me sigo emocionando por mi país, por mi gente, por la selección. Porque es mi vida el futbol… ya se derramó alguna lágrima, están entusiasmados".

El entrenador adelantó que buscará ver un equipo dinámico, agresivo y con capacidad para recuperar rápido el balón, aspectos clave que quiere consolidar antes del Mundial.

¿Qué busca probar Aguirre en este partido?

El partido servirá como laboratorio para observar el comportamiento táctico del equipo, especialmente ante un rival que exigirá orden, intensidad y precisión. Aguirre quiere comprobar si sus jugadores pueden ejecutar una idea de juego más vertical y competitiva.