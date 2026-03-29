“Estar aquí es algo que no se puede describir”: Roberto Martínez se rinde ante el Estadio Banorte previo al México vs. Portugal

El director técnico de Portugal, Roberto Martínez, habló previo al duelo ante la Selección Mexicana y destacó la importancia de disputar el partido en la reapertura del Estadio Banorte.

En entrevista con TUDN, el estratega español resaltó el ambiente vivido en México y la relevancia histórica del inmueble.

Roberto Martínez destaca la historia del Estadio Azteca

El técnico no ocultó su emoción por estar presente en un escenario tan emblemático como el Estadio Barnote (Azteca).

Primero que todo, agradecer el recibimiento del pueblo mexicano; lo que hemos sentido los últimos cinco días ha sido muy especial por su hospitalidad. Estar aquí es algo que no se puede describir

Además, recordó momentos históricos que marcaron al futbol mundial en este estadio, como el protagonismo de Pelé en 1970 y la Final entre Brasil e Italia.

Pelé y sus compañeros en el Mundial de México 1970 | MexSport

También hizo referencia a la Copa del Mundo de 1986, donde se vivieron momentos inolvidables como el histórico gol de Diego Maradona.

Es un día para celebrar para todos los aficionados al futbol, especialmente para los mexicanos. Para nosotros es un orgullo estar aquí y abrir este estadio

Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT

¿Qué espera del México vs. Portugal?

Sobre el partido, Martínez anticipó un duelo intenso y con propuesta ofensiva por parte de ambos equipos.

Selección Mexicana en entrenamiento en el CAR | Caliente.mx

Espero dos equipos muy competitivos, que toman riesgos, que presionan alto y buscan jugar desde atrás. Vamos a ver muchas situaciones de uno contra uno y un partido de área a área

El estratega también destacó el estilo del equipo dirigido por Javier Aguirre, resaltando su experiencia en el futbol europeo y la intensidad de su planteamiento.

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7

Roberto Martínez elogia a México… y menciona a Gilberto Mora

El técnico portugués evitó centrarse en individualidades, aunque reconoció el talento de Gilberto Mora, quien no estará en el partido por lesión.

Me encanta el talento de Mora, que no está, por desgracia, pero hablar de un solo jugador sería un demérito para la selección mexicana

Finalmente, Martínez destacó el carácter del equipo mexicano, asegurando que su mayor fortaleza está en su identidad colectiva y en la confianza con la que ejecuta su idea de juego.