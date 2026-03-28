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Empelotados

¿México vs Portugal en la Final del Mundial? La predicción de Los Simpson que emociona a todos

México vs Portugal ROTA
México vs Portugal | RÉCORD
Álex Martínez 08:21 - 28 marzo 2026
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La duda es si Los Simpson volverán a atinarle a otra de sus famosas 'predicciones'

México y Portugal se enfrentan en el mítico y remodelado Estadio Azteca de la Ciudad de México, en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 que servirá para calibrar el estado de forma de ambas selecciones a menos de tres meses del pitido inicial de la competición y, al mismo tiempo, despejar las dudas de Javier Aguirre y Roberto Martínez de cara a la lista final de convocados.

Y hablar de un duelo entre el Tri y lusitanos nos transporta de inmediato a un famoso episodio de Los Simpson, cuando ambos equipos disputaron una especie de Final del Mundial.

México vs Portugal en Los Simpson | CAPTURA DE PANTALLA

La predicción de Los Simpson

El 2 de noviembre de 1997, el capítulo 183 de la famosa serie estadounidense arrancó con el anuncio de un encuentro entre ambas selecciones en Springfield, la ciudad donde se desarrolla toda la acción de la familia más conocida de la animación.

El eslogan es simple: "¡México y Portugal decidirán cuál es la mejor nación del mundo". Cautiva, casi de inmediato, al patriarca Homero Simpson, quien, días después, lleva a su familia al estadio para asistir al prometido espectáculo. Ahora bien, en un momento en que el futbol aún buscaba establecerse en Estados Unidos (y ya se había jugado allí el Mundial de 1994), la serie... no ayudó a la causa.

El partido se convierte rápidamente en un intercambio de pases aparentemente infinito y la ausencia de jugadas de peligro despierta la insatisfacción de los miles de espectadores, que rápidamente sube de tono y da lugar a un motín generalizado en Springfield. El propio Homero termina siendo el instigador de la revuelta, al soltar un audible "me aburro".

La Selección Mexicana apareció en Los Simpson | CAPTURA DE PANTALLA

Duelo de grandes rivales

Se espera, por tanto, que el México-Portugal sea, al menos, un poco más animado. En cualquier caso, el escenario será mucho más propicio para que así sea: además de que el campo es uno de los estadios más importantes a escala planetaria, la calidad de los participantes promete un buen espectáculo.

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