¿Próximo DT del Tri? Miguel Layún lanza su XI ideal para el regreso de la Selección al Estadio Azteca

El camino de la Selección Mexicana hacia la recta final de la Copa del Mundo está a punto de vivir un capítulo histórico con la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte). En la víspera del choque ante Portugal, el exjugador y actual analista de TUDN, Miguel Layun, encendió el debate en redes sociales al proponer la alineación que él mandaría a la cancha.

Miguel Layún, analista de TUDN | IMAGO7

A través de sus plataformas digitales, Layun compartió un análisis táctico detallado, dejando claro que su esquema busca equilibrio y control frente a una potencia europea.

CONFIANZA EN MEMO OCHOA

Uno de los puntos que más conversación ha generado es la decisión en la portería. Pese al gran momento que vive Raúl "Tala" Rangel, Layún optó por la jerarquía de Guillermo Ochoa.

"Tala me encanta, yo mañana saldría con Memo", declaró el exjugador del Tro

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

EL ANALISIS DE MIGUEL LAYUN

El planteamiento sugerido por el exseleccionado nacional no solo se basa en nombres, sino en una lectura específica de lo que Portugal puede presentar en el campo:

El Factor Lira: Layún propone a Erik Lira como el eje de equilibrio, capaz de incrustarse entre los centrales si Portugal decide jugar con cinco elementos.

Laterales con proyección: Con Gallardo y Ledezma por las bandas, se busca profundidad. La clave, según Layún, es que sean jugadores que sepan cumplir funciones de carrileros.

Control en el medio campo: La dupla de Obed y Fidalgo en el interior tiene como objetivo darle volumen de juego a México y asegurar la posesión del balón.

Poder ofensivo: En la delantera, Julián Quiñones y el "Chino" Huerta acompañarían a Raúl Jiménez. Para Layún, es fundamental que los extremos sepan interiorizar para liberar espacio a los laterales.

Este sería mi 11 mañana vs Portugal.



¿Qué opinan?



Explicación:

- Portugal puede jugar con 5 y ahí es importante tener a un jugador como Lira que se pueda meter entre centrales para equilibrar.

- Con este movimiento es importante laterales que sepan jugar como carrileros.

- Obed… pic.twitter.com/J0QIXNgvnT — Miguel Layun (@Miguel_layun) March 28, 2026

AUSENCIAS IMPORTANTES

Cabe destacar que esta alineación es exclusiva para el enfrentamiento ante Portugal. Layún no incluyó a piezas clave como Santiago Giménez y Edson Álvarez, quienes se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones, pero que se espera se integren para el debut oficial en la inauguración ante Sudáfrica.