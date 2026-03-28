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Futbol Nacional

¿Próximo DT del Tri? Miguel Layún lanza su XI ideal para el regreso de la Selección al Estadio Azteca

Miguel Layún, Selección Mexicana | IMAGO7/MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:49 - 28 marzo 2026
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El exjugador del Tri reveló la alienación que le gustaría ver por México en su encuentro amistoso ante Portugal

El camino de la Selección Mexicana hacia la recta final de la Copa del Mundo está a punto de vivir un capítulo histórico con la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte). En la víspera del choque ante Portugal, el exjugador y actual analista de TUDN, Miguel Layun, encendió el debate en redes sociales al proponer la alineación que él mandaría a la cancha.

Miguel Layún, analista de TUDN | IMAGO7

A través de sus plataformas digitales, Layun compartió un análisis táctico detallado, dejando claro que su esquema busca equilibrio y control frente a una potencia europea.

CONFIANZA EN MEMO OCHOA

Uno de los puntos que más conversación ha generado es la decisión en la portería. Pese al gran momento que vive Raúl "Tala" Rangel, Layún optó por la jerarquía de Guillermo Ochoa.

"Tala me encanta, yo mañana saldría con Memo", declaró el exjugador del Tro
Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

EL ANALISIS DE MIGUEL LAYUN

El planteamiento sugerido por el exseleccionado nacional no solo se basa en nombres, sino en una lectura específica de lo que Portugal puede presentar en el campo:

  • El Factor Lira: Layún propone a Erik Lira como el eje de equilibrio, capaz de incrustarse entre los centrales si Portugal decide jugar con cinco elementos.

  • Laterales con proyección: Con Gallardo y Ledezma por las bandas, se busca profundidad. La clave, según Layún, es que sean jugadores que sepan cumplir funciones de carrileros.

  • Control en el medio campo: La dupla de Obed y Fidalgo en el interior tiene como objetivo darle volumen de juego a México y asegurar la posesión del balón.

  • Poder ofensivo: En la delantera, Julián Quiñones y el "Chino" Huerta acompañarían a Raúl Jiménez. Para Layún, es fundamental que los extremos sepan interiorizar para liberar espacio a los laterales.

AUSENCIAS IMPORTANTES

Cabe destacar que esta alineación es exclusiva para el enfrentamiento ante Portugal. Layún no incluyó a piezas clave como Santiago Giménez y Edson Álvarez, quienes se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones, pero que se espera se integren para el debut oficial en la inauguración ante Sudáfrica.

Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ
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