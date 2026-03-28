México vs. Portugal: aficionados recibirán regalo especial en la reinauguración del Estadio Banorte

Los aficionados que asistan al partido entre México y Portugal no solo serán testigos de la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca), sino que también se llevarán un recuerdo especial.

Como parte de la experiencia, en cada asiento habrá un regalo preparado por el nuevo patrocinador del inmueble, en un gesto que busca hacer aún más memorable este evento histórico rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Un incentivo extra para una noche histórica en el futbol mexicano

El duelo entre la Selección Mexicana y Portugal ha generado gran expectativa, no solo por lo deportivo, sino por todo lo que rodea el regreso del inmueble más emblemático del país.

Selección Mexicana en el Estadio Azteca | @miseleccionmx

Este detalle para los aficionados forma parte de la nueva etapa del estadio, donde se busca mejorar la experiencia del público desde su llegada hasta el final del encuentro.

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT

México vs. Portugal: previa de un partido clave rumbo al Mundial 2026

El duelo entre México y Portugal será una prueba importante para ambas selecciones rumbo al Mundial 2026.

Selección Mexicana en entrenamiento en el CAR | Caliente.mx

El Tri buscará aprovechar su localía en el Estadio Banorte (Azteca) para medir su nivel ante un rival europeo, mientras que Portugal utilizará el partido para ajustar su funcionamiento y probar variantes ante la baja de Cristiano Ronaldo de último momento.

Más allá del resultado, marcará el regreso del Estadio que dará la inauguración al Mundial 2026 y servirá como termómetro del momento futbolístico de ambos equipos.