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Futbol

Reventa se desploma para el México vs. Portugal: boletos bajan tras ausencia de Cristiano Ronaldo

La ausencia del capitán luso golpeó a los revendedores mexicanos.
Daniel Estrada Navarrete 17:47 - 27 marzo 2026
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Boletos pasaron de precios estratosféricos a costos más accesibles en el Estadio Banorte

La reventa para el México vs. Portugal en el Estadio Banorte se hace presente. A pesar de que los boletos en la venta normal se acabaron en cuestión de minutos, los revendedores tenían entradas disponibles para venderlas. A pesar de que llegaron a tener precios estratosféricos hace algunas semanas, los costos de estos revendedores redujeron notablemente.

En las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, RÉCORD pudo observar a revendedores con boletos para el juego entre Portugal y la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca). Con más de cinco zonas en su poder, había boletos desde 3 mil pesos y algunos que alcanzaban un valor de 15 mil.

Zonas y precios: así se mueve la reventa en el Estadio Banorte

El más barato era en la zona ‘400, 500 y 600’. En esta locación había boletos desde los 3 mil pesos y algunos llegaban hasta los 4 mil 500. Posteriormente, había entradas disponibles para la zona ‘300’, las cuales llegaban a costar hasta 10 mil pesos. Y finalmente también había tickets en la zona más baja del recinto.

Justo detrás del nuevo túnel donde saldrán los jugadores en media cancha, los revendedores también tenían boletos que estaban en un rango de precio de 12 mil a 15 mil pesos. Cabe resaltar que, más allá de esto, los revendedores no tenían boletos para alguna zona de palcos, solamente para tribuna general.

Todas las butacas ya fueron instaladas en el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ

La falta de Cristiano Ronaldo cambia la demanda y golpea el mercado de reventa

Estos precios se redujeron notablemente a partir de que se supo de la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria. En sitios de reventa, había boletos que llegaban a costar 50 mil pesos. Sin embargo, con la ausencia del cinco veces Balón de Oro, el interés de la gente cambió e influyó para que bajaran las pretensiones económicas.

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano

En Stubhub, sitio regulado de reventa, el boleto más barato en la zona más alta del Estadio Banorte estaba cercano a los 10 mil pesos. Incluso, hubo entradas que llegaban hasta los 100 mil pesos. Tras la no convocatoria de Cristiano, la entrada más barata estaba en 3 mil con cargos, mientras que la más cara apenas llegaba a los 15 mil.

El Estadio Banorte está a un día de su reinauguración | GINA SÁNCHEZ
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