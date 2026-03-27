El remodelado Estadio Azteca ya (casi) quedó espectacular

Quedó espectacular. El Estadio Banorte está casi listo para recibir el partido entre México y Portugal, tiene notables mejoras que lo posicionan no sólo como un recinto histórico que va por su tercer Mundial, sino como una obra funcional para las necesidades del aficionado en el futbol actual.

Han sido 3 millones de horas hombre de trabajo para tenerlo casi listo, lo que faltan son detalles casi estéticos, que la directiva del inmueble confía en que estén para el partido amistoso en la reapertura tras la remodelación este sábado.

¡Espectacular! Así luce el acceso al Estadio Banorte

LA CAPACIDAD FINAL Y NUEVOS VESTIDORES

La capacidad del Azteca quedó finalmente en 87 mil 500 espectadores, gracias sobre todo a que quitaron el antiguo lounge de la parte baja del inmueble, con cómodas butacas del color del patrocinador que le da el nuevo nombre y grises en la parte de arriba.

Los vestidores son nuevos, con 26 lugares alineados en forma de ‘u’ para que se vean todos los futbolistas. Están ahora detrás de cada portería, pero con un pasillo que lleva a las escaleras al centro de la cancha, del lado de las bancas, en las que aficionados en zona de hospitality podrán ver a los futbolistas cuando caminen hacia la cancha.

Continuarán las remodelaciones del Estadio Banorte pese a su reapertura| MEXSPORT

MEJOR EXPERIENCIA Y SEGURIDAD AL AFICIONADO

Además de palcos nuevos y zonas de hospitality, hay un salón que tiene capacidad para recibir a 1,500 personas, que por un lado conecta a la vista hacia la cancha y por el otro a una terraza del lado de Tlalpan, con vista a la escultura del Sol Rojo y a los volcanes a lo lejos.

También se perfeccionó el centro de mando en lo alto de la tribuna central, en el que existe ahora capacidad para reconocer a cualquier persona en el estadio gracias a las 270 cámaras de seguridad.

El sonido es una locura, pues las 500 bocinas hacen que se escuche de forma ideal en cualquier asiento del inmueble.

Estadio Banorte | IMAGO7

EL TERRENO DE JUEGO QUEDÓ COMO ALFOMBRA

Y la cancha es de lo mejor, con la tecnología híbrida que pide FIFA, quedó como alfombra, más estable y duradera gracias al cocido de pasto artificial que sirve de base para el natural que la mantendrá en excelentes condiciones.

TRIBUTO AL ARQUITECTO CREADOR

La señalética tiene estilo como la de los Juegos Olímpicos del 68 en la Ciudad de México, obra de Pedro Ramirez Vázquez, utilizada en el remodelado Azteca en honor al icónico arquitecto que creó el estadio, a petición de Emilio Azcárraga.

¿QUÉ ES LO QUE FALTA?