¿Quién será el rival de México en el Grupo A del Mundial 2026?

A un paso del Mundial. La Selección Mexicana está a un solo partido de conocer a su último rival en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026. Dinamarca y República Checa, luego de vencer 4-0 a Macedonia del Norte y 4-3 a la República de Irlanda en penaltis respectivamente, jugarán la Final del Playoff D de UEFA. Así, el ganador de dicho partido asegurará su lugar en el Grupo A del Mundial.

Ladislav Krejcí de República Checa | AP

¿CÓMO AVANZARON DINAMARCA Y REPÚBLICA CHECA A LA FINAL DEL PLAYOFF D DE UEFA?

Con un partido dominante desde el principio hasta el final, Dinamarca avanzó a la Final tras golear 3-0 a Macedonia. Aunque la primera parte se fue sin goles al descanso, a pesar de haber rematado más de 10 veces, la Selección dirigida por Brian Riemer no lograba abrir la pizarra. Sin embargo, muy temprano en el segundo tiempo pudieron inclinar la balanza en su favor de manera contundente.

Al minuto 49, Mikkel Damsgaard puso el 1-0 con un remate al borde del área chica. Posteriormente, en un lapso de dos minutos, Gustav Isaksen definió el encuentro. Con goles al 58’ y al 59’, el atacante danés de la Lazio completó su doblete y logró anotar el 2-0 y 3-0 definitivo. Tras esto, Dinamarca aún pudo aumentar su ventaja con un tanto de Christian Eriksen al minuto 75.

Mikkel Damsgaard de Dinamarca marcando ante Macedonia del Norte en el Repechaje de UEFA | AP

Por otro lado, República Checa avanzó con dramatismo a la Final de este Playoff. Aunque hubo un momento en que tenían una desventaja de dos goles, los dirigidos por Miroslav Koubek lograron igualar el marcador en los últimos minutos, para así forzar los tiempos extras y luego la tanda de penaltis, en la cual avanzaron.

En la primera parte, Irlanda se puso 0-2 al frente en la pizarra con goles de Troy Parrott y Matej Kovar. Al 27’, Patrick Schick descontó para los checos y los metió de lleno al juego. Y al minuto 86, fue Ladislav Krejci quien empató el juego a dos goles, para así forzar la prórroga. Ya en la tanda de penaltis, los locales sufrieron, pero ganaron 4-3 en la tanda.

Ladislav Krejcí, de la República Checa, cabecea el balón durante un partido de semifinales de la repesca para el Mundial | AP

¿CUÁNDO SE ENFRENTARÁN DINAMARCA Y REPUBLICA CHECA EN LA FINAL POR SU BOLETO A LA COPA DEL MUNDO?

Tras avanzar a la Final del Playoff D de la UEFA, tanto Dinamarca como República Checa tendrán cuatro días de descanso previo a la definición de esta llave. Dicho encuentro entre ambas Selecciones se jugará el martes 31 de marzo a las 12:45 horas en el Parken Stadium de Copenhagen.

Pavel Sulc, de la República Checa, disparando durante el partido de la repesca para el Mundial | AP

¿CUANDO ENFRENTARÍAN A MÉXICO EN LA COPA DEL MUNDO 2026?

La Selección Mexicana, tras ser anfitriona, quedó situada en el Grupo A como cabeza de serie en esta Copa del Mundo. Sus rivales serán Sudáfrica en el juego inaugural, el cual se llevará a cabo en el Estadio Banorte el 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas. El segundo juego del Tricolor será ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Finalmente, los dirigidos por Javier Aguirre cerrarán su Fase de Grupos ante el ganador del Playoff D de UEFA. Por lo tanto, el que avance de duelo entre Dinamarca y República Checa se enfrentará a México el 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

Dinamarca celebrando su pase en el Repechaje de UEFA | AP

Del lado de México, ambos rivales del viejo continente representan un reto y un escenario distinto. En caso de que pase Dinamarca, el equipo Tricolor tendría su primer duelo en la historia de los mundiales ante los daneses. Por otro lado, enfrentar a los Checos traería grandes recuerdos al publico anfitrión, pues la primera victoria de México en una Copa del Mundo en 1962 fue ante República Checa con un marcador de 3-1.