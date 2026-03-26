Oficial: El México vs Portugal podrá disfrutarse desde el Zócalo

La emoción por el duelo entre México y Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte es uno de los que mayor interés despertó en el aficionado mexicano, ante esta situación, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que para los seguidores que no consiguieron boleto para acudir al recinto podrán disfrutar del juego desde el Zócalo capitalino.

El Zócalo de la Ciudad de México será sede del Fan Fest FIFA 2026 y tendrá varias restricciones / FB: @ClaraBrugadaM

¿Qué tendrá el zócalo para el juego de México?

El sábado 28 de marzo promete ser una ‘probadita’ de lo que será la Copa del Mundo 2026 en México, pues el duelo ante uno de los candidatos a ganar el mundial en tierras nacionales no solo servirá como preparación para los dirigidos por Javier Aguirre, sino también para el Gobierno de la CDMX.

De cara al Mundial y a los eventos que este traerá en México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada publicó un comunicado donde informa que la primer prueba será en el duelo amistosos de México ante Portugal, pues la CDMX ofrecerá el servicio de una mega pantalla en la Plaza de la Constitucion.

Miles de personas participaron en una clase masiva de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México para lograr un Récord Guinness./ X:@ClaraBrugadaM

“¡Este sábado vive México vs. Portugal en el Zócalo capitalino!

Este 28 de marzo a las siete de la noche, ven con tu familia a disfrutar la transmisión del partido en una pantalla GIGANTE en la Plaza de la Constitución”, escribió en su comunicado, Claudia Brugada.

La transmisión del amistosos en la cancha del estadio Banorte fungirá como el ensayo final del Gobierno de México para los evento Fan fest de FIFA, los cuales prometen estar llenos de actividades y eventos conmemorativos de la fiesta del verano.

¡Este sábado vive México vs. Portugal en el Zócalo capitalino!



Este 28 de marzo a las siete de la noche, ven con tu familia a disfrutar la transmisión del partido en una pantalla GIGANTE en la Plaza de la Constitución. pic.twitter.com/csh084alcr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 26, 2026

Un ensayo clave rumbo al Mundial 2026

Este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia de la capital para posicionarse como una de las sedes más atractivas de la Copa Mundial 2026, donde se espera la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales. La instalación de pantallas gigantes, así como la logística de seguridad y movilidad, serán factores clave para medir la capacidad de respuesta ante eventos masivos.

Además, el ambiente que se vivirá en el Zócalo durante el México vs Portugal buscará replicar la experiencia de los Fan Fest organizados por la FIFA, con la intención de que los aficionados disfruten no solo del partido, sino de una auténtica fiesta futbolera en el corazón de la ciudad.