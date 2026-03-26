Conceição se rinde ante Ochoa y advierte: "nos gusta enfrentar a los mejores"

En este sentido, en el día dos de actividades de Portugal ante los medios de comunicación se llevó a cabo una conferencia en donde habló Francisco Conceição, actual jugador de la Juventus.

Dentro de sus declaraciones destacó su opinión del portero mexicano Guillermo Ochoa, quien podría ver acción con la Selección Nacional y enfrentarse al conjunto lusitano.

Francisco Conceição en el Mundial de Clubes con Juventus | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre Guillermo Ochoa?

El lusitano reconoció el trabajo y trayectoria de Ochoa a quien se refiere como un "portero fantástico".

“Juega con mi hermano allá en Chipre, así que lo conozco muy bien. Sé que es un portero fantástico. Creo que la carrera que ha tenido habla por sí sola. Incluso hoy sigue siendo un gran guardameta, por eso también es convocado a la selección”.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana en entrenamiento | IMAGO7

Destaca a Portugal

De igual manera destacó que los dirigidos por Roberto Martínez cuentan con la calidad para siempre buscar enfrentar a los mejores “Nos gusta enfrentar a los mejores y esta Selección Mexicana tiene muy buenos jugadores. Pero nosotros también los tenemos, contamos con mucha calidad. Será un buen partido y esperamos que la victoria esté de nuestro lado”.

Para finalizar la actividad del segundo día, la Selección de Portugal realizará otro entrenamiento por la tarde de hoy jueves en las instalaciones del complejo hotelero Mayakoba.