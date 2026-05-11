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Futbol

¿Llega la décima? Cruz Azul comanda las probabilidades más cercanas a salir campeón previo a Semifinales

Joel Hiqui en celebración con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Hiqui en celebración con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 10:24 - 11 mayo 2026
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Chivas aparece con la menor probabilidad con menos del 10 por ciento

Se encuentran listos los cuatros equipos para disputar las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX; Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca son los aspirantes al título después de unos dramáticos Cuartos de Final.

Ahora las probabilidades se han acomodado dejando a los dirigidos por Joel Huiqui como los favoritos, de acuerdo a Statiskicks, con una probabilidad de l candar el título del 58.78 por ciento, seguido de los Universitarios con 18.07.

Joel Hiqui con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Hiqui con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En el tercer sitio aparecen los Tuzos del Pachuca quienes tiene un 15.52 de probabilidad y hasta la cuarta y última opción parecen las Chivas Rayadas del Guadalajara con apenas el 7.63. Dicha página de estadísticas resalta los duelos directos que tendrán en esta ronda.

“Recordemos que el modelo simula todas combinaciones posibles de partidos restantes 10,000 veces tomando en cuenta: enfrentamientos recientes directos, forma, rendimiento ofensivo, defensivo y ponderación local y visitante”, resalta en su cuenta de X Statiskicks.

José Paradela dándole el triunfo a Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cómo fueron las probabilidades rumbo a los Cuartos de Final?

La Máquina encabezaba las probabilidades, desde los Cuartos de Final, de ser campeón con un 24.55%, convirtiéndose en el equipo mejor posicionado rumbo a la recta final del torneo; seguido de Pumas con 21.89% y Tigres con 21.64%.

Más abajo se encontrban Pachuca con 19.37%, mientras que América aparece con apenas 7.13%, alejándose de los principales favoritos pese a mantenerse en competencia. Atlas con un 2.11, Atlas 1.74 y Toluca apenas contaban con un 1.57% de probabilidad de levantar el título

José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Así se jugarán las Semifinales

El primer lugar del campeonato fue Pumas, quienes han sufrido de más en la Eliminatoria ante América, se medirán a Pachuca, con quienes se enfrentaron en el último partido del torneo regular para quedarse con el liderato; Pachuca es el 'peor clasificado' de los equipos que se han metido a las Semis.

El segundo lugar del torneo regular, Chivas, ha dado la vuelta en su serie para convertirse en el primer semifinalista cronológico, se enfrentará al Cruz Azul, quien le quitó en el torneo regular el invicto durante la Fase Regular.

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