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Futbol

Pumas llega a 12 partidos sin victoria en Liguilla y Play-In

Pumas, Clausura 2026 | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:14 - 11 mayo 2026
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El Club Universidad hila una docena de partidos sin conocer la victoria en Fase Final; cinco de ellos bajo el mando de Efraín Juárez

El Club Universidad Nacional ha logrado instalarse en las Semifinales del Clausura 2026 tras una serie de alarido ante el Club América. Sin embargo, detrás del festejo por eliminar al acérrimo rival, se esconde una estadística que comienza a pesar en el historial auriazul: Pumas suma 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria en tiempo regular dentro de la Fase Final de la Liga MX.

Pumas fue la mejor ofensiva del Clausura 2026 | IMAGO7

RACHA NEGATIVA DE PUMAS EN LIGUILLA Y PLAY-IN

Pese a la competitividad mostrada en las llaves de eliminación directa, el conjunto universitario ha olvidado lo que significa ganar un encuentro de Liguilla o Play-In en los 90 minutos reglamentarios.

La última vez que la afición universitaria celebró un triunfo en estas instancias fue el 3 de diciembre de 2023, cuando derrotaron a las Chivas en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2023. Desde aquel domingo en Ciudad Universitaria, el balance para los del Pedregal es de 6 empates y 6 derrotas.

Aunque el equipo ha logrado avanzar de ronda en tres ocasiones distintas durante este periodo (vía penales ante Pachuca y Juárez, y por posición en la tabla ante América), estadísticamente estos resultados no rompen la inercia negativa.

Pumas vs Chivas, Apertura 2023 | IMAGO7

Torneo

Instancia

Resultado

Clausura 2026

Cuartos (Vuelta)

Pumas 3-3 América

Clausura 2026

Cuartos (Ida)

América 3-3 Pumas

Apertura 2025

Play-In

Pachuca 3-1 Pumas

Clausura 2025

Play-In

Rayados 2-0 Pumas

Clausura 2025

Play-In

Juárez 1-1 Pumas*

Apertura 2024

Cuartos (Vuelta)

Pumas 3-5 Rayados

Apertura 2024

Cuartos (Ida)

Rayados 1-0 Pumas

Clausura 2024

Cuartos (Vuelta)

Cruz Azul 2-2 Pumas

Clausura 2024

Cuartos (Ida)

Pumas 0-2 Cruz Azul

Clausura 2024

Play-In

Pachuca 0-0 Pumas*

Apertura 2023

Semifinal (Vuelta)

Tigres 1-1 Pumas

Apertura 2023

Semifinal (Ida)

Pumas 0-1 Tigres

*Avanzó en tanda de penales.

EFRAÍN JUÁREZ, CINCO PARTIDOS SIN VICTORIA EN FASE FINAL

De esta sequía de victorias de Pumas en Fase Final, prácticamente la mitad de ella ya es bajo el mando de Efraín Juárez, pues desde que tomó las riendas del Club Universidad en el Clausura 2025, siempre los ha clasificado por lo menos al Play-In, sin embargo, no ha conseguido ganar en tiempo regular.

PUMAS, SIN NECESIDAD DE GANAR ANTE PACHUCA

Pumas se medirá ante Pachuca en las Semifinales del presente torneo. La buena noticia para el estratega universitario es que, debido a su mejor desempeño en la fase regular, el reglamento juega a su favor.

Para acceder a la Gran Final, Pumas no está obligado a romper la racha de victorias. Dos empates en la serie global serían suficientes para sellar su pase al partido por el título. No obstante, encarar una Semifinal con la presión de no ganar en casi tres años de partidos definitivos representa un desafío mental que el Club Universidad deberá superar si aspira a levantar la octava corona.

Efraín Juárez apuntando al cielo tras el fallo del penal de Henry Martín | MEXSPORT
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