¿Fueron de pollo? Antuna festeja el pase a semifinales, ante el América, con taquitos de la esquina

Momento épico se vivió tras el pase de los Pumas a las semifinales del Clausura 2026 luego de una dramática serie de Cuartos de Final ante el América; sin embargo, los reflectores se fueron en las celebraciones, especialmente la protagonizada por Uriel Antuna.

Y es que, el jugador terminó con hambre y se fue a un puesto de las afueras del Olímpico Universitario para devorarse un taquitos en la que desató la algarabía con aficionados que inciaron una auténtica celebración, incluido el Goya.

El video rápidamente causó furor entre los comentarios asegurando que no es la primera vez que se va a comer los tacos: “A Antuna le maman esos tacos. Una vez me lo topé ahí cuando jugaba con el Cruz Azul después del partido de la semifinal contra los Pumas en la Conca jajajajajaa”, dijo un usuario.

Uriel Antuna comiendo taquitos tras pase a Semifinales l CAPTURA

Pumas a Semifinales

En una épica serie de Cuartos de Final con 12 goles, Pumas avanzó a la siguiente fase, gracias a la posición en la tabla. Con el empate de 3-3 en CU, Universidad Nacional se quedó con el pase ante un América que jamás bajó los brazos.

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

¿Cómo fue el partido en CU?

Rubén Duarte adelantó a Universidad Nacional al minuto 3, con un disparo potente después de que el balón impactó en el travesaño. La fiesta se extendió con la anotación de Nathan Silva al 13', en un tiro de esquina que aprovechó Universidad Nacional.

Gol de Rubén Duarte ante América | IMAGO7

Cuando todavía se celebraba el segundo gol, Jordan Carrillo tomó el balón y le puso magia para anotar el tercero y sepultar al América en 23 minutos. Pese a estar abajo por tres tantos, las Águilas no bajaron los brazos.

Jonathan dos Santos, jugador del América | MEXSPORT

Patricio Salas le dio vida al América con un cabezazo preciso en un tiro de esquina. Alejandro Zendejas no falló desde el manchón para meter al América en el partido cuando parecía que todo estaba perdido.

Alejandro Zendejas consiguió su doblete al minuto 61, para poner el empate en el marcador global de 6-6. Un cuarto penalti en la serie se marcó en los últimos suspiros. Henry Martín cargó con la responsabilidad en sus hombros para darle la clasificación a las Águilas, pero el cobro fue al poste que terminó por provocar el pase de Pumas a la eliminación del América.