¿Cuáles son los antecedentes entre Chivas y Cruz Azul en Liguillas?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara avanzaron a las Semifinales tras superar, por mejor posición de la tabla de clasificación, a los Tigres; ahora, tendrán al Cruz Azul como rival que por su parte dejó en el camino al Atlas.

Rojiblancos y Cementeros se reencuentran en Liguilla nuevamente tras vivir el más reciente en el Apertura 2025 donde los entonces dirigidos por Nicolás Larcamón se impusieron con un Chicharito Hernández como protagonistas errando un penal, es por ello que recordamos en RÉCORD el historial de la rivalidad en Liguillas.

Cruz Azul vs Chivas VAR | MEXSPORT

Así va el historial

Verano 1999 l Cuartos de Final l Cruz Azul 4-3 Chivas

El primer cruce en Liguilla fue en Cuartos de Final del Verano 1999. Los de la Noria, con Luis Fernando Tena, se impusieron 1-2 a los pupilos de Ricardo Ferretti en la ida en el Jalisco; Juan Reynoso y Palencia marcaron por la Máquina, mientras que Jesús Arellano hizo el tanto del Rebaño.

En la vuelta en la capital del país, Luis García le dio a Chivas la ventaja con un doblete después del tanto de la ventaja de Héctor Adomaitis. Sin embargo, Reynoso volvió a marcar en la serie y con el empate 2-2, Cruz Azul se impuso 4-3 en el global para avanzar a Semifinales, donde Atlas lo eliminó con goleada 6-0.

Cruz Azul, en el Estadio Azteca | IMAGO7

Clausura 2003 l Repechaje l Chivas 5-5 Cruz Azul (Avanzó el Rebaño)

En el Clausura 2003 se enfrentaron en repechaje y ambos juegos terminaron 4-1, por lo que con el empate 5-5 en el global, Chivas avanzó por posición en la tabla. En la ida en Ciudad de México, Juan Carlos Cacho hizo un doblete y también marcaron Alejandro Corona y Francisco Palencia por el equipo dirigido por Enrique Meza, mientras que Bravo descontó por el Rebaño de Eduardo de la Torre.

En la vuelta en Guadalajara, Palencia adelantó a Cruz Azul, pero Joel García, Omar, Johnnie García y Jair García firmaron la remontada; Chivas terminó eliminado en Cuartos de Final ante Monarcas Morelia en ese torneo.

Palencia disputaba el balón en 2003 | MEXSPORT

Apertura 2006 l Cuartos de Final l Cruz Azul 2-4 Chivas

En el Apertura 2006, torneo en el cual el Rebaño su undécimo título de Liga MX. En aquella ocasión, Chivas -con José Manuel de la Torre- goleó 6-1 en el repechaje a Veracruz y avanzó como octavo de la clasificación, por lo que se enfrentó a la Máquina -con Isaac Mizrahi- que fue líder.

En el partido de ida, celebrado en el Estadio Jalisco, Omar Bravo y Adolfo Bautista le dieron la victoria 2-0 a los tapatíos. Mientras que en la vuelta en el Estadio Azul, Ramón Morales marcó un doblete en el empate 2-2, con tantos de Richard Núñez y Miguel Sabah por los cementeros, que quedaron fuera con el 4-2 en el global.

Oswaldo Sánchez durante un partido con Chivas en 2006 | IMAGO 7

¿Cuál fue el más reciente?

Apertura 2026 l Cuartos de Final l Cruz Azul 3-2 Chivas

En la Ida en el Akron Chivas y Cruz Azul igualaron sin anotaciones en la cancha del Estadio Akron, en un duelo donde ambos equipos generaron oportunidades claras pero carecieron de contundencia. La figura de Andrés Gudiño, quien evitó la caída de su arco en la primera mitad, y las atajadas de Raúl Rangel en el complemento, mantuvieron el marcador en ceros.