¿Cuándo fue la última vez que Chivas jugó en el Estadio Jalisco como local?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara catapultaron su pase a las Semifinales del Clausura 2026 luego de hacer la tarea y vencer a los Tigres en la Vuelta de los Cuartos de Final 2-0, en el Akron, para decretar el 3-3 global y con ello su boleto por mejor posición en la tabla de clasificación.

Sin embargo, ahora tendrá que olvidarse de su Estadio y tendrá que jugar como local en el Jalisco debido a que su recinto empezará a alistarse para la Copa del Mundo, es por ello que en RÉCORD recordamos cuándo fue la última vez que recibió un partido como local en el Jalisco.

El último partido que Chivas recibió en su vieja casa fue un 28 de marzo de 2025 cayendo por la mínima ante el Cruz Azul. Dicho partido tuvo como cambio de sede debido a una gestión por parte de la directiva del Guadalajara.

Estadio Jalisco | MEXSPORT

¿Cómo fue ese partido?

La Máquina Celeste arrolló al Guadalajara en el Jalisco. Chivas cayó ante 0 a 1 ante Cruz Azul, el conjunto Cementero le robó la victoria al Rebaño Sagrado en su regreso al Estadio Jalisco con el gol de Ignacio Rivero y la destacada actuación de Kevin Mier, quien se estableció como el jugador de la noche.

El primer tiempo el gol se le negó al Guadalajara, luego de que en al menos tres ocasiones apareció Kevin Mier para evitar el tanto de los Rojiblancos, convirtiéndose en el villano de “Chicharito” al atajar dos disparos del ídolo de Chivas.

Cruz Azul se impone ante Chivas en el Estadio Jalisco | IMAGO7

La primera llegó en un tiro libre que llegó a segundo poste, por lo que Luis Romo cerró la jugada con un cabezazo, sin embargo, Mier apareció pegado al poste para evitar el primer tanto de la noche, ahogando el grito de gol de la afición Rojiblanca.

Cerca del final de la primera mitad, Luka Romero sacó un pase de fantasía al área que llegó justo para Ignacio Rivero, quien únicamente se alzó y peinó el esférico para vencer a Raúl Rangel y colocar el 0 a 1 en el marcador. Ya con el marcador en contra y con poca claridad al frente, la afición se metió con los jugadores Rojiblancos, luego de que abuchearon severamente a Roberto Alvarado, Víctor Guzmán y “Chicharito” Hernández. Al final, Chivas careció de ideas en ataque y terminó nublado frente al marco rival, consiguiendo una derrota más en el torneo y complicando su pase a la fase final.

Afición de Chivas en el Estadio Jalisco | SAÚL MOLINA

¿Pesará la ausencia del Akron?