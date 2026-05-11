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Box

¡Chávez Jr. volverá al ring! El hijo de la leyenda confirma pelea para septiembre en Puebla

Julio César Chávez Jr regresó al cuadrilátero | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:43 - 10 mayo 2026
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Julio César Chávez Jr. peleará durante las fiestas patrias y ya promete una función importante en Puebla

Julio César Chávez Jr. confirmó que volverá a subirse al cuadrilátero este próximo 15 de septiembre en Puebla, en lo que será una nueva pelea profesional para el excampeón mundial mexicano.

El hijo del histórico Julio César Chávez reveló la noticia durante su visita a Puebla, donde acompañó a su padre en la función de exhibición “La Batalla contra las Adicciones” frente a Jorge “Travieso” Arce.

Chávez Jr. confirma pelea para las fiestas patrias

Fue el propio Julio César Chávez Jr. quien adelantó que regresará a Puebla para protagonizar una pelea profesional a 10 rounds durante septiembre.

Muy contento. Voy a venir a pelear en septiembre por acá

Aunque todavía no existe rival confirmado, la función apunta a convertirse en uno de los eventos principales de las fiestas patrias dentro del boxeo mexicano.

Julio César Chávez Jr ha atravesado momentos complicados | MEXSPORT

Su rival sería un peleador clasificado mundialmente

Además de las palabras de Chávez Jr., el propio Julio César Chávez adelantó que su hijo enfrentará a un boxeador con clasificación mundial.

El “Gran Campeón Mexicano” aseguró que la pelea será una prueba importante para medir el momento actual de Chávez Jr., quien ha retomado actividad constante en los últimos meses.

La pelea en Puebla llegaría después de las recientes victorias del Junior sobre el colombiano Jhon Caicedo y el argentino Ángel Julián Sacco, ambas por la vía del nocaut.

Julio César Chávez Jr | AP

Chávez Jr. busca mantenerse activo

Tras años marcados por irregularidad dentro y fuera del ring, Chávez Jr. parece decidido a mantenerse activo en el boxeo profesional.

El excampeón mundial de peso medio del CMB ha tenido varias apariciones recientes en territorio mexicano y ahora apunta a una nueva presentación en una fecha simbólica para el boxeo nacional: el 15 de septiembre.

La expectativa ahora gira alrededor de quién será el rival elegido para enfrentar al Junior en Puebla, una función que promete llamar la atención del público mexicano.

JC Chávez Jr. se entrenó con Aldo de Nigris | FOTO TOMADA DEL VIDEO
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