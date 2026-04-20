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Empelotados

¡Oficial! Lupita Villalobos no estará en Supernova: Genesis

Lupita Villalobos, influencer mexicana | IG: @lupitavillalobossbeltran
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 17:24 - 20 abril 2026
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El Consejo Mundial de Boxeo en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México informó la noticia

Oficialmente Lupita Villalobos está fuera de Supernova: Genesis. Recientes evaluaciones médicas confirmaron que la 'Alucin' presenta un hematoma subdural, informó el Consejo Mundial de Boxeo en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización del evento.

Ante este diagnóstico, y como muestra de que Supernova asume el boxeo con plena seriedad, se acataron las indicaciones médicas que no autorizaron su participación, por lo que la peleadora no podrá subir al ring.

Villalobos vs Shantal l CAPTURA

"Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México en el evento programado para este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México", informaron en un comunicado.

Actualmente, Villalobos se mantiene estable y bajo supervisión médica. Más allá del cambio en la cartelera, el caso deja un mensaje contundente: con el boxeo no se juega. Incluso en un formato con creadores de contenido, la presencia del Consejo Mundial de Boxeo y de la Comisión de Box de la Ciudad de México es clave para garantizar protocolos reales de seguridad y proteger la integridad de los peleadores.

Cartelera de Supernova | @supernovaboxing

La baja no cancela la pelea. La organización de Supernova ya trabaja en encontrar rival para Kim Shantal, con la intención de mantener el combate como parte de las cuatro funciones principales que serán transmitidas por Netflix.

¿Pero qué es un hematoma subdural?

Un hematoma subdural es la acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre, una de sus capas protectoras. Suele producirse por la ruptura de pequeñas venas tras un golpe en la cabeza y puede generar presión peligrosa dentro del cráneo, por lo que requiere atención médica inmediata y, como en este caso, la suspensión de cualquier actividad de riesgo.

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