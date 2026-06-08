El destino se define en el debut: Kim Seung-gyu ve el primer partido ante Chequia como la clave para Corea del Sur

El guardameta Kim Seung-gyu, quien se perfila para ser el guardián del arco asiático en el torneo donde también compartirán sector con México, alzó la voz para analizar el panorama de su escuadra de cara al crucial debut frente a la República Checa.

A pesar de que esta edición marcará su cuarta experiencia en la máxima fiesta del futbol, el experimentado arquero admitió que la emoción se mantiene intacta, como si se tratara de la primera vez.

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

Detrás del entusiasmo también hay espacio para la autocrítica. Seung-gyu aceptó abiertamente que siente que no ha mostrado su mejor nivel en las oportunidades previas, pero confía plenamente en que este torneo será el escenario ideal para revertir esa inercia.

Para Kim, el duelo ante el conjunto checo no es un compromiso más, sino el noventa por ciento del panorama del grupo en la justa mundialista. El portero surcoreano subrayó la enorme trascendencia de arrancar sumando de a tres, una situación que indirectamente también encenderá las alarmas y las calculadoras en el bando de la Selección Mexicana.

El historial de Kim Seung-gyu en las Copas del Mundo

El camino del arquero en las Copas del Mundo ha tenido de todo: desde debutar de emergencia y vivir la frustración del banquillo, hasta consolidarse como el titular indiscutible de su nación en las grandes citas.

Brasil 2014: Llegó a la justa sudamericana bajo la sombra de Jung Sung-ryong, pero recibió la oportunidad de saltar a la cancha en el último partido de la fase de grupos.

Rusia 2018 : Le tocó vivir la otra cara de la moneda en territorio ruso. Aunque formó parte de la lista definitiva de convocados, se quedó en el banquillo durante los tres compromisos de la fase de grupos.

Qatar 2022: Fue el portero titular indiscutible de su selección, disputando los 4 partidos del torneo (la fase de grupos y los octavos de final frente a Brasil).

Seung-gyu Kim en el partido amistoso entre Corea del Sur y Austria | AP