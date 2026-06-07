¡Unos más! Corea del Sur llegó a México al son del mariachi

Luego de un par de amistosos de preparación, el equipo de Corea del Sur llegó a la ciudad de Guadalajara, lugar que les servirá de campamento para la próxima Copa del Mundo 2026. Ante una llegada tan importante, la capital del mariachi les dio un recibimiento ‘digno’ del Mundial.

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

¿Cómo llegó Corea?

Luego de aterrizar en Jalisco, el combinado de Corea llegó a su destino en Jalisco, no obstante, la afición no dejó pasar la oportunidad de darles la bienvenida. Entre mariachis y mucha afición, el club asiático se instaló en la que será su casa el siguiente mes.

Tras disputar un par de encuentros amistosos como parte de su preparación mundialista, el combinado surcoreano arribó a territorio jalisciense con altas expectativas. Su llegada marca uno de los momentos más llamativos en la previa del torneo, al tratarse de una de las selecciones que abrirán la competencia.

Jugadores de Corea llegando a Jalisco | CAPTURA DE PANTALLA

A su llegada, los futbolistas y cuerpo técnico fueron sorprendidos por un grupo de mariachis que les dio la bienvenida en medio de aplausos y entusiasmo por parte de los aficionados. La escena reflejó la hospitalidad mexicana y el ambiente festivo que rodea al Mundial que está por comenzar.

El recibimiento no solo fue simbólico, sino también una muestra del vínculo que el país anfitrión busca generar con las selecciones visitantes. Entre música tradicional y muestras de cariño, Corea del Sur comenzó su adaptación al entorno mexicano.

Selección de Corea | CAPTURA DE PANTALLA

Corea lista

El ambiente festivo acompañó a la delegación desde su llegada, haciendo que los jugadores se sintieran cómodos en lo que será su hogar durante las próximas semanas. Este tipo de detalles refuerzan la experiencia internacional que representa una Copa del Mundo.

Corea del Sur tiene programado su debut el próximo 11 de junio, fecha en la que también arrancará oficialmente el torneo. El conjunto asiático será parte del partido inaugural junto a la selección mexicana, lo que eleva aún más la expectativa alrededor de su presencia en el país.

Llegada de Corea del Sur a México | ALFREDO OLIVAREZ

Además, desde su base en Guadalajara, Corea del Sur enfrentará a República Checa en uno de sus primeros compromisos dentro del certamen, buscando comenzar con el pie derecho en una competencia que promete ser histórica.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la llegada de las selecciones comienza a encender el ambiente en México. El recibimiento a Corea del Sur es solo una muestra de la fiesta global que está por vivirse, donde la pasión, la cultura y el futbol se fusionarán en cada rincón del país.