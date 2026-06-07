Kim Seung-gyu, arquero de Corea del Sur: "junto a Son quiero que hagamos de este Mundial el más memorable"

El experimentado arquero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu, expresó su entusiasmo por disputar su cuarta Copa del Mundo, luego de superar una complicada lesión que estuvo cerca de dejarlo fuera de la justa. Además, destacó la importancia que tiene para él compartir este torneo con Son Heung-min, referente y capitán de la selección surcoreana, con quien espera lograr una actuación histórica y memorable en el actual Mundial.

Asimismo, el guardameta del FC Tokyo aseguró que esta edición de la Copa del Mundo podría no ser la última para Son Heung-min con la selección nacional.

Seung-gyu Kim en el partido amistoso entre Corea del Sur y Austria | AP

¿Qué dijo Kim Seung-gyu?

"Heung-min… quizás este no sea su último Mundial, no sé cómo resultará. Pero hemos disputado juntos este cuarto Mundial, y es el jugador que más fuerza me ha dado a mi lado. Antes era más joven, pero ahora carga con el peso más pesado como capitán de cara a este Mundial. Quiero estar a su lado y ayudarle en lo que pueda, para que juntos hagamos de este Mundial el más memorable", señaló.

Respecto a la posibilidad de que este sea su último Mundial, el experimentado arquero dejó abierta la puerta a una futura participación, aunque reconoció que vive esta edición de una manera especial.

"Siempre pienso que cada Mundial es el último y salgo a jugar así. No sé qué pasará, pero esta vez, por mi edad también, lo vivo con una sensación diferente a los anteriores Mundiales con la idea de que es el último", agregó.

Son Heung-Min en amistosos vs El Salvador | AP

Kim también reveló que la rotura del ligamento cruzado que sufrió durante la Copa Asiática de 2023 estuvo cerca de apartarlo definitivamente de la Copa del Mundo. Por ello, considera su presencia en el torneo como una recompensa al esfuerzo realizado durante su recuperación y confía en poder alcanzar los mejores resultados de su carrera mundialista.

"Como saben, antes de este Mundial tuve una lesión grave. Hasta hace un año, en esta misma época, no podía ni pensar en el Mundial y me preguntaba si podría volver a jugar al futbol. Creo que este Mundial es un regalo por haber superado ese momento tan duro. Con ese regalo, quiero terminar este Mundial con los mejores resultados, mejores que en los tres Mundiales anteriores".

Además, reconoció que la emoción que siente es comparable a la de su primera participación mundialista y subrayó la relevancia del encuentro inaugural para las aspiraciones de su selección.

Son Heung-Min | AP

Kim Seung-gyu, emocionado

"Estoy muy emocionado. Aunque es mi cuarto Mundial, me siento tan ilusionado como en el primero. El primer partido siempre ha sido el más importante porque según cómo vaya se define el ambiente de todo el torneo. Por eso los jugadores sienten mucha presión en el primer partido, y hubo veces en que no pude mostrar mi mejor nivel por esa razón. Esta vez quiero salir al campo más tranquilo, sin ponerme nervioso, intentando hacer lo que podemos tanto yo como el resto de los jugadores", reveló.

Finalmente, consideró que su desempeño bajo los tres palos será clave en el debut ante República Chequia, especialmente por las características físicas y el poderío aéreo de su rival.