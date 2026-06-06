Guadalajara abraza a Corea del Sur en una fiesta de colores, mariachi y pasión mundialista
La conexión entre México y Corea del Sur comenzó a escribirse incluso antes del primer partido. Cerca de 800 personas se dieron cita en Verde Valle para acompañar el primer entrenamiento de la selección asiática en Guadalajara, en una jornada que se transformó en una auténtica celebración de amistad, cultura y futbol.
La tarde de este sábado, familias enteras, aficionados y niños llegaron al centro de entrenamiento con la ilusión de ver de cerca a sus ídolos. Entre los asistentes destacaron los niños de la Fundación Jorge Vergara y de las escuelas de futbol de Chivas, quienes tuvieron la oportunidad de formar parte de una bienvenida que quedará en la memoria de todos los presentes.
¿Cómo fue el acto?
El acto contó con la presencia de Amaury Vergara, propietario de Chivas, quien dio la bienvenida oficial a la delegación coreana con un mensaje cargado de hospitalidad y orgullo por recibirlos en la capital jalisciense.
“Para Guadalajara, es un honor dar la bienvenida al equipo nacional de Corea, que despierta admiración y cariño en todo el mundo. Lleno de jugadores talentosos que compiten por algunos de los mejores clubes del planeta. Me gustaría darles la bienvenida a la ciudad anfitriona más mexicana de esta Copa del Mundo, que también es el hogar del club más icónico e importante del país, el Club Deportivo Guadalajara, o como todos lo conocemos, las Chivas de Guadalajara”.
La emoción se hizo evidente desde el momento en que los futbolistas aparecieron en la cancha. Niños portando banderas de Corea del Sur fueron los encargados de recibir a los jugadores, creando una imagen que reflejó el espíritu de unión que se vivió durante toda la jornada.
Entre todos los integrantes del plantel, Heung Min Son fue quien recibió la mayor ovación. El delantero despertó el cariño inmediato de la afición mexicana, una relación que sigue viva desde aquel inolvidable Mundial de Rusia 2018. Entre aplausos y sonrisas, desde las gradas volvió a escucharse un mensaje que ya forma parte de la historia entre Son y México: “Son hermano, ya eres mexicano”.
La fiesta continuó en Verde Valle
La fiesta continuó dentro de Verde Valle con una cálida recepción acompañada por mariachi. Los asistentes pudieron disfrutar de una mezcla de sabores y tradiciones de ambos países, con puestos que ofrecían banderillas coreanas, ramen y crepas, junto a clásicos tapatíos como las tortas ahogadas y los lonches de pierna.
Cada rincón del complejo reflejaba el encuentro entre dos culturas. Los colores del papel picado mexicano se mezclaban con los tradicionales faroles de papel coreanos, creando una postal llena de simbolismo que representó la esencia de un Mundial: unir pueblos a través del deporte.
Entre porras, gritos, aplausos y celebraciones, Corea del Sur tuvo su primer entrenamiento en Guadalajara. Más allá de la práctica futbolística, la jornada dejó una certeza: la selección coreana ya comenzó a sentirse en casa gracias al cariño de una ciudad que abrió sus puertas y su corazón para recibirla.