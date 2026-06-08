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Futbol

¡Amenazan con caos! Dueños de palcos se unen a las protestas previas al Mundial 2026

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:29 - 08 junio 2026
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Ante la falta de diálogo, los palcohabientes aceptarán el apoyo de la CNTE y los ayotzinapos para protestar el día de la inauguración

Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, aseguró que la falta de diálogo los está orillando a aceptar el apoyo que les han ofrecido integrantes de la CNTE y normalistas de Ayotzinapa, para protestar el día de la inauguración de la Copa del Mundo.

El conflicto surgió luego de que los palcohabientes fueran informados de que durante la Copa del Mundo no podrían comercializar o revender sus localidades, además de que tendrían restricciones para ingresar alimentos y bebidas y tampoco contarían con acceso a los espacios de estacionamiento.

La CNTE advirtió que podría intensificar protestas si no hay respuesta a sus demandas. / RS

“Nos están orillando a que aceptemos el apoyo que nos está ofreciendo la CNTE y los ayotzinapos. Si no hay diálogo de aquí al miércoles, el jueves pediremos el apoyo de nuestros amigos que también están protestando", afirmó Ruano.

"La gente del estadio se está negando a recibirnos. Estamos notificando públicamente que el día de mañana, con base en las medidas cautelares otorgadas por el Juez Sexto de Distrito, estaremos a las 2 de la tarde con todos los dueños de palcos y plateas para surtir nuestras bebidas y alimentos. Se los vamos a dejar abajo de la puerta porque no quieren recibirnos", declaró el abogado de los Dueños de palcos.

El representante de los propietarios sostuvo que la administración del estadio debe acatar las resoluciones judiciales vigentes o enfrentar posibles consecuencias legales.

"Sabiendo que el estadio, si no hace caso de una orden judicial, estará expuesto a sanciones", comentó

Emilio Azcárraga | IMAGO7

Asimismo, Ruano realizó un llamado público a Emilio Azcárraga Jean para abrir una mesa de diálogo que permita resolver un conflicto que, aseguró, se ha prolongado durante dos años.

"Quiero aprovechar para hacer el último llamado a Emilio Azcárraga para sentarnos de hombre a hombre a platicar. Llevamos dos años en la lucha y no hemos tenido ninguna comunicación de su parte", concluyó.

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