Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana recibió este lunes el respaldo del Gobierno Federal de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo, durante la ceremonia de abanderamiento celebrada en el Centro de Alto Rendimiento, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El momento en el que Claudia Sheinbaum se reúne con los seleccionados mexicanos, les da unas palabras y va con Aguirre 🫱🏻‍🫲🏽



Todo listo para la inauguración del jueves



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Ante los 26 futbolistas convocados por el director técnico Javier Aguirre, así como propietarios y directivos de la Liga MX, la mandataria entregó el lábaro patrio al representativo nacional en un acto simbólico que marca el inicio del camino mundialista del Tricolor.

Guillermo Ochoa fue el abanderado de la delegación mexicana

Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo, fungió como abanderado de la delegación mexicana. El guardameta encabezó a sus compañeros durante el protocolo realizado sobre una tarima instalada detrás de las canchas de entrenamiento del CAR.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó el significado de la bandera nacional y llamó a los jugadores a representar con orgullo al país en la justa mundialista.

Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio

¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?

Memo Ochoa recibe la bandera a manos de Claudia Sheinbaum



🇲🇽 La Selección está presente con nuestra Presidenta



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El Tricolor se comprometió a representar a México en el Mundial

“Sí, protesto”, respondieron al unísono los integrantes de la Selección Mexicana, comprometiéndose a representar a México en la máxima competencia del futbol internacional.

Con el acto protocolario concluido, el Tricolor continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo.