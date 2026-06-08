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Futbol

Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La presidenta de México abanderó al Tricolor para el Mundial 2026 y el portero del AEL Limassol fue el encargado de recibir el lábaro patrio
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:29 - 08 junio 2026
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La presidenta de México encabezó la ceremonia en el Centro de Alto Rendimiento y pidió al Tricolor representar con orgullo al país en la Copa del Mundo

La Selección Mexicana recibió este lunes el respaldo del Gobierno Federal de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo, durante la ceremonia de abanderamiento celebrada en el Centro de Alto Rendimiento, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante los 26 futbolistas convocados por el director técnico Javier Aguirre, así como propietarios y directivos de la Liga MX, la mandataria entregó el lábaro patrio al representativo nacional en un acto simbólico que marca el inicio del camino mundialista del Tricolor.

Guillermo Ochoa fue el abanderado de la delegación mexicana 

Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo, fungió como abanderado de la delegación mexicana. El guardameta encabezó a sus compañeros durante el protocolo realizado sobre una tarima instalada detrás de las canchas de entrenamiento del CAR.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó el significado de la bandera nacional y llamó a los jugadores a representar con orgullo al país en la justa mundialista.

Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio

¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?

El Tricolor se comprometió a representar a México en el Mundial

“Sí, protesto”, respondieron al unísono los integrantes de la Selección Mexicana, comprometiéndose a representar a México en la máxima competencia del futbol internacional.

Con el acto protocolario concluido, el Tricolor continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Selección Mexicana con la presidenta Claudia Sheinbaum | RÉCORD
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