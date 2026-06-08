¿Se dará el milagro? Bruja lanza inesperada predicción sobre México y el Quinto Partido

Durante la más reciente emisión de La PRECOPA, el exitoso programa matutino de Récord, se vivió un momento que paralizó a la audiencia cuando la famosa Bruja Erika Nava soltó una predicción que ilusiona (y divide) a todo el país en la víspera de la Copa del Mundo.

Todo comenzó cuando la conductora Paulina Trejo lanzó la pregunta del millón sobre qué selecciones lograrán romper la barrera y clasificar a los Cuartos de Final en la próxima justa mundialista.

Jugadores de México celebrando el empate ante Serbia | MEXSPORT

Para encontrar la respuesta a través de sus runas, la especialista solicitó nombres concretos al panel. Fue ahí cuando, al unísono y con el corazón en la mano, 'Planchitas', Itzel Sandino y César Cuervo gritaron el nombre de México.

Las runas hablaron

Tras lanzar sus elementos en el estudio, la Bruja Erika Nava dejó a todos con la boca abierta al asegurar que México sí llegará al tan ansiado Quinto Partido. Sin embargo, advirtió que el destino no será gratis y que las runas marcaron condiciones muy estrictas para el combinado nacional si quieren alcanzar el éxito.

Desplegaron un tifo en el Nemesio Diez previo al México vs Serbia | MEXSPORT

Según la predicción, el Tricolor logrará la hazaña 'siempre y cuando logren medir sus emociones, trabajen realmente en equipo y mantengan el equilibrio'.