Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se dará el milagro? Bruja lanza inesperada predicción sobre México y el Quinto Partido

Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Mexicana enfrentando a Serbia | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 14:40 - 08 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La fiebre mundialista está con todo y el debate sobre hasta dónde llegará la Selección Mexicana ha salido de las canchas para entrar al terreno de lo sobrenatural

Durante la más reciente emisión de La PRECOPA, el exitoso programa matutino de Récord, se vivió un momento que paralizó a la audiencia cuando la famosa Bruja Erika Nava soltó una predicción que ilusiona (y divide) a todo el país en la víspera de la Copa del Mundo.

Todo comenzó cuando la conductora Paulina Trejo lanzó la pregunta del millón sobre qué selecciones lograrán romper la barrera y clasificar a los Cuartos de Final en la próxima justa mundialista.

Jugadores de México celebrando el empate ante Serbia | MEXSPORT
Jugadores de México celebrando el empate ante Serbia | MEXSPORT

Para encontrar la respuesta a través de sus runas, la especialista solicitó nombres concretos al panel. Fue ahí cuando, al unísono y con el corazón en la mano, 'Planchitas', Itzel Sandino y César Cuervo gritaron el nombre de México.

Las runas hablaron

Tras lanzar sus elementos en el estudio, la Bruja Erika Nava dejó a todos con la boca abierta al asegurar que México sí llegará al tan ansiado Quinto Partido. Sin embargo, advirtió que el destino no será gratis y que las runas marcaron condiciones muy estrictas para el combinado nacional si quieren alcanzar el éxito.

Desplegaron un tifo en el Nemesio Diez previo al México vs Serbia | MEXSPORT
Desplegaron un tifo en el Nemesio Diez previo al México vs Serbia | MEXSPORT

Según la predicción, el Tricolor logrará la hazaña 'siempre y cuando logren medir sus emociones, trabajen realmente en equipo y mantengan el equilibrio'.

De cumplir con este balance mental y deportivo, el oráculo asegura que "existirá un regalo gigante después del esfuerzo". La moneda está en el aire: ¿Será esta la buena para la Selección Mexicana o una nueva ilusión óptica previa al torneo?. De momento, la fe esotérica ya dictó su sentencia.

Lo Último
17:25 Hoy No Circula martes 9 de junio de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:24 Copropietario de West Ham recibió denuncias por coerción sexual
17:08 ¡Ganaron de milagro! Países Bajos sufre de más ante Uzbekistán y deja dudas previo al Mundial
17:01 ¡Ambiente mundialista! Aficionados de Brasil presentes en Puebla para duelo entre España y Perú
16:57 ¡Samba en Puebla! Afición brasileña presente en el amistoso entre España y Perú
16:47 'Loco' Abreu hace polémica elección en su ranking histórico: Brasil por encima de Uruguay
16:47 El estremecedor drama familiar de Ronald Koeman a días del Mundial 2026
16:39 Japón deja Monterrey y viaja a Estados Unidos para continuar su preparación mundialista
16:24 DT de Sudáfrica lanza advertencia a la Selección Mexicana: "Lucharemos como leones"
16:19 Coudet rechaza a Mauro Icardi para la delantera de River Plate