César Montes no olvida Qatar 2022: “Queremos escribir una historia diferente en casa”

La herida que dejó la eliminación de México en Qatar 2022 sigue presente entre los futbolistas que formaron parte de aquella selección. Uno de ellos es César Montes, quien reconoció que el fracaso mundialista marcó al grupo, aunque también lo considera una experiencia de aprendizaje de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El defensa central del Lokomotiv de Moscú señaló que el equipo tiene una motivación especial al disputar el próximo Mundial en territorio mexicano, escenario en el que buscan cambiar la historia reciente del Tricolor.

Sabemos lo que pasó en Qatar y siempre lo vemos como un aprendizaje

Hay jugadores que vivirán su segunda o tercera Copa del Mundo y otros que tendrán su primera experiencia

Esa mezcla genera mucha ilusión y nos impulsa a querer hacer algo importante

César Montes en calentamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Montes asume la responsabilidad por lo ocurrido en Qatar

Lejos de esquivar el tema, el zaguero mexicano dejó claro que los jugadores que estuvieron en la pasada Copa del Mundo son conscientes de la responsabilidad que tuvieron en la eliminación de la Selección Nacional en Fase de Grupos.

Para Montes, lo ocurrido en Qatar no puede cambiarse, pero sí puede servir como una lección para afrontar de mejor manera el reto que representa jugar un Mundial en casa.

Los que estuvimos ahí somos responsables de lo que pasó. Siempre damos la cara y entendemos que fue una experiencia que nos dejó enseñanzas

Ahora tenemos una oportunidad diferente y queremos construir una historia distinta a la de Qatar

César Montes es uno de los centrales importantes del Tri | IMAGO7

El Mundial 2026, una oportunidad para trascender

Aunque reconoció la ilusión que existe dentro del grupo, Montes evitó fijar una meta específica en cuanto a rondas o resultados. En cambio, aseguró que la prioridad es avanzar paso a paso y enfocarse primero en el debut mundialista.

El defensor destacó que en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos y que el primer encuentro será fundamental para marcar el rumbo de la Selección Mexicana en el torneo.

No me gusta hablar de una ronda en particular

Lo que queremos es hacer historia y, para lograrlo, debemos concentrarnos en el primer partido, que será el más importante

Hoy no hay grupos fáciles ni selecciones sencillas; es un Mundial y hay que saber manejar todas las emociones que se viven en un escenario así