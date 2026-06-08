México en las Copas del Mundo: Brasil 2014, la Selección Mexicana de la ilusión

La manera en la que el Tri se clasificó a la Copa del Mundo de Brasil 2014 fue más que complicada, pues en las Eliminatorias de CONCACAF estuvieron incluso a punto de ser eliminados, yéndose a la ronda de Repechaje ante Nueva Zelanda, fase que terminó por librar de una manera más sencilla para así poder ser parte del sorteo.

México se fue al Grupo del anfitrión, mismo al que enfrentó en el segundo partido, abriendo ante Camerún y cerrando en contra de Croacia en un partido que tuvo mucho morbo alrededor por las palabras de Niko Kovac, en ese entonces entrenador de la selección que tan solo cuatro años después se convirtió en subcampeón del mundo.

México en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

El Piojo Herrera al mando

De cara a la Fase de Repechaje, el Piojo Herrera fue el elegido para hacerse cargo de una Selección Mexicana que estuvo muy cerca de no clasificar; en el primer partido, el cual se jugó en el Estadio Azteca, el partido quedó 5-1, mismo resultado con el que casi aseguraban estar en la Copa del Mundo y posteriormente en la Vuelta, un 4-2 con el que sellaron ese pase.

El primer partido ante Camerún lo jugaron el 13 de junio de 2014 en Natal, en el Estadio das Dunas, en un clima extremo debido a una lluvia imponente con la que se acompañó dicho compromiso; el resultado a favor se lo llevaron un el único gol de los que anotaron que no fue anulado, conseguido por Oribe Peralta.

Oribe Peralta anotando el primer gol de México en Brasil 2014 | Imago7

El segundo capítulo de la participación de México en el Mundial se dio ante Brasil, en el Estadio Castelao de Fortaleza; con aquel resultado de 0-0, Guillermo Ochoa terminó por firmar una de sus mejores actuaciones, recordada por aquella gran atajada en contra de Neymar. Con este resultado, se quedaron a solo un resultado de la clasificación.

El contexto del tercer partido ante Croacia, se maximizó debido a las palabras del entonces entrenador Niko Kovac, quien tan solo días antes mencionó que a México "le temblaban las piernas", algo que salió contraproducente con el tiempo, ya que en el partido que se jugó en la Arena Pernambuco en Recife, los aztecas terminaron ganando 3-1 con goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y Chicharito Hernández.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

Después de la primera fase...

México terminó con 7 puntos, mismos que había sumado el anfitrión, así que solamente por diferencia de goles como segundo lugar terminó por enfrentarse a Holanda, que había pasado como el líder del Grupo B, así que se tuvieron que enfrentar en Fortaleza en el lejano ya 29 de junio.

Ese partido levantó mucho la esperanza de los mexicanos, pues al minuto 48, Giovani Dos Santos anotó un gol que puso sobre las cuerdas a los neerlandeses, pero el partido no terminó ahí, pues no solo fue uno de los días en los que más ilusión se generó para los mexicanos, sino que también fue uno de los días en los que más dolió la eliminación.

Andrés Guardado festejando el tercer gol ante Croacia | Imago7