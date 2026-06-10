Este equipo mexicano no pudo avanzar a la ronda que la mayoría de los seleccionados anteriores habían alcanzado

Cuatro años antes de que México fuera sede mundialista por tercera vez en la historia, la Selección viajó a Qatar para una Copa del Mundo que tuvo muchas críticas a su alrededor, comenzando por la fecha en la que se tuvo que llevar a cabo, pues debido a las altas temperaturas, se tuvo que jugar en invierno, desde noviembre hasta diciembre.

El Tri enfrentó al equipo que posteriormente se convertiría en campeón durante la Fase de Grupos, pero eso no hizo para nada que los aficionados olvidaran de forma más sencilla la mala actuación que se tuvo en la pénúltima edición del torneo más importante en el mundo.

Martino en la banca durante un partido de México en el Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

Un proceso golpeado para 2022

Los años que duró Gerardo Martino a cargo de la Selección Mexicana no lograron conformar un proceso exitoso, pues desde que el argentino tomó al equipo en 2019, fue bastante criticado por seguir convocando a jugadores que a la afición no le gustaban como Rodolfo Pizarro, quien parecía ser inamobible a pesar se su baja de nivel con el paso de los años.

Incluso después de ser campeón de la Copa Oro 2019, el fanático azteca no estaba contento con lo que sucedía en el campo, y con el tiempo fue peor, pues en 2021, lograron algo nunca antes visto, fueron vencidos en tres ocasiones consecutivas por Estados Unidos en partidos importantes como la Final de la Copa Oro, Final de la Nations League y las Eliminatorias Mundialistas.

México levantó la Copa Oro 2019

Es por ello que al llegar a la Copa del Mundo de Qatar, lo que menos se tenía era esperanza; sin embargo, algunos decidieron confíar, comenzando su actividad en el Grupo C enfrentando a Polonia en un partido que no tuvo goles, pero que es recordado por la atajada de Memo Ochoa en el penal que cobró Robert Lewandowski; en esa misma jornada, Argentina había perdido frente a Arabia Saudita.

Así que en la Jornada 2 de la Fase de Grupos, México tuvo que medirse a los albicelestes, en un partido que dejaría al perdedor en una situación muy complicada, y así fue, pues en el partido más esperado por las aficiones en aquella primera ronda, el Tri cayó ante los sudamericanos en Lusail con un 2-0 en el que participó Lionel Messi, y aunque este resultado no los clasificaba, los dejó con el destino en sus manos, caso contrario de lo sucedido con los del 'Tata' Martino.

Messi festejando el gol anotado a México en Qatar 2022 | Imago7

Al llegar al tercer partido, la obligación indudablemente era ganar, pero además de eso, también la diferencia de goles tenía que acompañar a los del entrenador argentino, quien ya había sido criticado por una mala planeación ante sus compatriotas. En ese último compromiso, la tensión era palpable, pero México logró irse al frente al 47' con un gol de Henry Martín, el cual no era suficiente.

En simultáneo, Argentina se iba al frente ante Polonia con gol de Alexis Mac Allister, pero tampoco ayudaba mucho; regresando al duelo de México y Arabia, en el minuto 52, la gente creyó que era posible, pues Luis Chávez anotó uno de los mejores goles de esa edición mundialista con un tiro libre portentoso, pero desafortunadamente, seguía sin ser suficiente.

Luis Chávez festeja el golazo anotado a Arabia Saudita | Imago7

Todo terminó por derrumbarse cuando los saudíes anotaron al minuto 90+5, incluso con que Argentina había puesto el 2-0 en su partido con la anotación de Julián Álvarez en el Estadio 974, poniendo fin en Fase de Grupos y por primera vez en mucho tiempo a la participación mexicana en el Mundial, siendo la actuación más gris que recuerdan los aficionados contemporáneos.

A evitar que se repita

El grupo y el formato del Mundial 2026 para México puede ayudar en cierta forma a que la situación no sea la misma, además de contar con el factor de jugar en casa, pero es algo que también puede resultar contraproducente, pues la ronda de Octavos no será directamente la siguiente.

Javier Aguirre en conferencia de prensa | IMAGO7