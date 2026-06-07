¿Lloverá el día de la inauguración del Mundial 2026?

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026, la expectación por el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica se ve empañada por una preocupante previsión meteorológica. La celebración en la capital mexicana podría verse afectada por lluvias de gran intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico que anticipa la posible formación de dos ciclones tropicales en el océano Pacífico en las próximas 24 a 48 horas. Este fenómeno provocaría lluvias de fuertes a intensas en las regiones del occidente, centro y suroeste del país.

Estadio Azteca| MEXSPORT

Pronóstico del SMN: lluvias intensas para la inauguración

La inauguración del Mundial, programada para el jueves 11 de junio, coincide con el periodo de mayor impacto de estos sistemas meteorológicos. El SMN ha detectado que los dos ciclones tropicales podrían desarrollarse durante el fin de semana, generando chubascos, caída de granizo y lluvias torrenciales.

Las precipitaciones comenzarían este sábado 6 de junio y podrían extenderse hasta el día del partido inaugural. Se estima que las lluvias inicien por la tarde, con una probabilidad de entre el 60 y el 80 por ciento. Además, se esperan rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C y los 25 °C.

Panorámica de la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Podría cancelarse el partido por la lluvia?

Aunque un partido de futbol puede disputarse bajo una lluvia moderada, el reglamento de la FIFA es claro en situaciones más extremas. La normativa establece que un encuentro solo puede ser retrasado o cancelado en caso de tormenta eléctrica.

Si se presentara este escenario, el partido tendría que posponerse hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y garanticen la seguridad de jugadores y espectadores.