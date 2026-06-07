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Futbol

Amaury Vergara: “Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase”

Amaury Vergara inaugura museo | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 18:31 - 06 junio 2026
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El dueño de Chivas dio la bienvenida a la Selección de Corea del Sur y destacó el legado que dejará el Mundial 2026 en Guadalajara

Guadalajara le abrió las puertas a la selección de Corea del Sur con una recepción especial en Verde Valle, donde Amaury Vergara, propietario de Chivas, destacó la importancia de albergar a una de las selecciones más reconocidas del futbol mundial y el legado que dejará la Copa del Mundo para la ciudad y el club rojiblanco.

Durante su mensaje, Vergara habló sobre el compromiso que representa recibir a una selección nacional de la talla de Corea del Sur y la inversión realizada para que tanto el estadio como las instalaciones de entrenamiento estén a la altura de una competencia mundialista.

Amaury Vergara desea un cruce exitoso entre México y Corea del Sur

Al igual que el estadio, esta inversión en la Copa del Mundo dejará un legado duradero para nuestro club y nuestros aficionados

Corea del Sur sabe lo que significa ser sede de una Copa del Mundo

Entendemos el compromiso y la responsabilidad que conlleva recibir a un equipo nacional de su estatura, y estamos seguros de que superaremos sus expectativas
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO7

Me gustaría desearles la mejor de las suertes. Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase

Siéntanse como en casa y disfruten esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, gracias a todos

Posteriormente, el dirigente rojiblanco destacó el orgullo que representa para Guadalajara convertirse en anfitriona de la selección asiática, resaltando el prestigio internacional de sus futbolistas y el cariño que despiertan alrededor del mundo.

Para Guadalajara, es un honor dar la bienvenida al equipo nacional de Corea, que despierta admiración y cariño en todo el mundo

Lleno de jugadores talentosos que compiten para algunos de los mejores clubes del planeta

Me gustaría darles la bienvenida a la ciudad anfitriona más mexicana de esta Copa del Mundo, que también es el hogar del club más icónico e importante del país, el Club Deportivo Guadalajara, o como todos lo conocemos, las Chivas de Guadalajara
Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

Guadalajara presume sus instalaciones rumbo al Mundial 2026

Finalmente, Vergara invitó a la delegación coreana a disfrutar de su estancia en la ciudad y resaltó las condiciones que encontrarán tanto en el Estadio Guadalajara como en Verde Valle, instalaciones que fueron renovadas para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la Copa del Mundo.

Estoy seguro de que cuando se queden en nuestra ciudad, vendrán a una red, vivirán recuerdos maravillosos y un gran aprecio por todo lo que tenemos para ofrecer

Sus partidos en Guadalajara se jugarán en uno de los estadios más tops del mundo
Corea del Sur entrenará en Guadalajara | MEXSPORT

El Estadio Guadalajara fue construido hace más de cincuenta años con el sueño de albergar una Copa del Mundo

Y muy pronto, ese sueño se hará realidad con selecciones nacionales y jugadores de clase mundial como ustedes

Las instalaciones donde entrenarán, llamadas Verde Valle, también han sido sometidas a una renovación integral para cumplir con los más altos estándares internacionales

Con estas palabras, Guadalajara reafirmó su papel como una de las sedes más importantes del torneo y dio la bienvenida a una selección de Corea del Sur que ya comenzó a sentirse como en casa en tierras tapatías.

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT
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