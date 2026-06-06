Hong Myung-bo, entrenador de Corea del Sur: "Chequia no es un rival sencillo de contrastar"

El director técnico de Corea del Sur, Hong Myung-bo, habló sobre la preparación de su equipo de cara al inicio del Mundial y analizó las características de Chequia, su próximo rival, destacando especialmente el desafío que representará el conjunto europeo en el aspecto físico y en el juego aéreo.

Corea del Sur entrenará en Guadalajara | MexSport

Palabras del estratega coreano

Chequia es un equipo con características muy marcadas y creo que no es un rival sencillo de contrarrestar. También en lo físico. En sus partidos de preparación, el segundo partido contra Guatemala fue mucho mejor que el primero. Nosotros también debemos prepararnos bien. Sus mayores fortalezas son los balones parados y los centros, hay que prestarles mucha atención. La diferencia de estatura es algo que tenemos que superar

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

El entrenador también se refirió al estado de preparación de Corea del Sur tras concluir su etapa de trabajo en Salt Lake City y llegar a Guadalajara sede donde afrontará el torneo.

“Ayer fue nuestra primera noche aquí y hoy es el primer entrenamiento. Como saben, hoy es un entrenamiento abierto, un ‘Community Training’, para compartir un momento agradable con la gente de aquí de cara al inicio del Mundial. El entrenamiento de hoy será ligero, acorde al concepto del entrenamiento abierto. Los entrenamientos de los días 7, 8 y 9 serán los más importantes, tenemos unos 4 días de entrenamiento disponibles. Creo que hemos preparado bien en Salt Lake City, aunque no sé qué resultado dará ese proceso. Aun así, creo que los jugadores han pasado por un muy buen proceso y están muy bien preparados. Aunque todavía hay partes que faltan por mejorar, esas las iremos completando en el tiempo de entrenamiento que queda”, agregó.

Amaury Vergara, dueño de Chivas | MEXSPORT

¿Qué viene para uno de los rivales del Tri?

Hong explicó que el cuerpo técnico ha evaluado los amistosos de preparación y que el objetivo en los días previos al debut es perfeccionar los detalles pendientes y adaptarse a las condiciones del entorno.