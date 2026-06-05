¡Lista para el Mundial! La Selección de Chequia, rival de México, venció sin problemas a Guatemala

La cuenta regresiva está por finalizar y la fiesta más grande del futbol internacional no tarda en comenzar. La Copa del Mundo 2026 promete ser un evento histórico y la Selección de Chequia, rival de México en la Fase de Grupos, buscará ser una de las sorpresas del torneo de la FIFA.

Jugadores de Chequia celebran su victoria l AFP

Después de 20 años, el combinado checo está de regreso en este certamen y tratará de competir por el liderato en el Grupo A. En ese contexto, por ahora parece que los dirigidos por Miroslav Koubek están más que listos para el desafío, pues tras la victoria ante Kosovo el domingo, este jueves vencieron con contundencia a Guatemala.

Así fue la victoria de Chequia contra Guatemala

Aunque en el primer tiempo el conjunto centroamericano trató de desafiar al podería europeo, para la segunda mitad Chequia no dejó duda alguna sobre su superioridad. En cuestión de siete minutos, Tomás Chory y Denis Visinsky sentenciaron la victoria 3-1 de su equipo.

Jugadores de Chequia en celebración durante un amistoso internacional | AP

Tras el empate a un gol en el primer tiempo, el delantero de Slavia Praga retomó la ventaja al minuto 72, luego de un centro de David Doudera. Y siete minutos más tarde, luego de que Arquímedes Ordóñez se quedó con las ganas de firmar el empate con un tiro desviado, un error de Luis Morán permitió el 3-1 por medio del jugador de Viktoria Plzeň.

De esa forma Chequia despejó las dudas que se vieron en la primera mitad, en la cual se adelantó al minuto 11 por medio de Patrik Schick. Tras el tanto, Guatemala tuvo varias llegadas, pero fue a cinco minutos del descanso que William Fajardo; sin embargo, los pupilos de Luis Fernando Tena no pudieron mantener la intensidad para evitar la derrota.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Chequia?

Después de este amistoso ante los Chapines, los dirigidos por Miroslav Koubek no tendrán más amistosos previo a su debut mundialista la próxima semana. Los checos comenzarán su aventura en el torneo de la FIFA ante Corea del Sur, el jueves 11 de junio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Será la cuarta ocasión que estas dos selecciones se enfrenten, primera en un partido oficial. En sus tres enfrentamientos anteriores, cada uno de los equipos tiene un triunfo, por un empate, mismo que se dio por marcador 2-2 en su primer partido en mayo de 1998 en Seúl.

Jugadores de Chequia en celebración durante un amistoso internacional | AP

Tras eso, en agosto de 2001, Chequia se impuso por goleada 5-0 en Drnovice. Mientras que en su último enfrentamiento, en el Fortuna Arena, en Praga el conjunto coreano se impuso por marcador 1-2. Por lo que se espera un encuentro reñido el próximo jueves en el Estadio Guadalajara.