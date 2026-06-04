Quejas de negocios obligan a ajustar el montaje del FIFA Fan Fest en Guadalajara

A pocos días del inicio de las actividades de la Copa del Mundo, comerciantes y restauranteros del Centro Histórico de Guadalajara han manifestado su inconformidad por las afectaciones económicas que les ha generado la instalación de vallas para el FIFA Fan Fest.

Fan Fest Guadalajara | x:@FormulaJalisco

Los empresarios señalan que las ventas ya se habían visto afectadas desde el año pasado debido a las obras de remodelación realizadas en distintas zonas del centro como parte de los preparativos para el Mundial. Sin embargo, aseguran que la colocación de cercos a lo largo de la Plaza Tapatía agravó la situación al limitar el acceso de clientes a numerosos establecimientos.

Guadalajara se alista para recibir el Mundial | X @Gdl2026

Entre los casos que han cobrado mayor relevancia se encuentra el del restaurante Paceños, ubicado detrás del Teatro Degollado. Su propietaria, Paola Romero, denunció a través de redes sociales que realizaron inversiones para prepararse ante la llegada de turistas, incluyendo la capacitación de su personal en inglés, pero que las vallas terminaron por dejarlos fuera del flujo de visitantes.

Las quejas de comerciantes, locatarios, fondas y prestadores de servicios provocaron una reacción por parte del Gobierno de Guadalajara. El Ayuntamiento informó que la presidenta municipal, Vero Delgadillo, solicitó una revisión del cumplimiento de los planos aprobados para la instalación del FIFA Fan Festival.

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Tras un recorrido de supervisión y un diálogo con los organizadores, se determinó que algunas estructuras no contempladas originalmente estaban bloqueando la visibilidad y el acceso a varios negocios ubicados en la zona de portales al inicio de la Plaza Tapatía. Por ello, se ordenó su retiro, proceso que comenzó durante la madrugada de este jueves.

El Gobierno de Guadalajara destacó la disposición de los organizadores para atender las inquietudes de los comerciantes y reiteró su compromiso de que los beneficios económicos del Mundial alcancen a todos los sectores de la ciudad.

Mientras continúan los preparativos para la justa mundialista, comerciantes del Centro Histórico esperan que las medidas implementadas permitan recuperar el flujo de visitantes y aprovechar la derrama económica que generará uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.