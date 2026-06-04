Fan Festival del Mundial 2026 se prepara para la lluvia y tendrá control ante el consumo de alcohol

El clima de la Ciudad de México suele ser impredecible y, cuando la lluvia aparece, lo hace con fuerza. Por ello, Michel Bauer, CEO Host City de la Ciudad de México, espera que Tláloc no se haga presente durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, aseguró que el Fan Festival instalado en el Zócalo está preparado para cualquier escenario.

Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT

El directivo, quien asistió al Museo Tamayo para la presentación de la exposición Canchas Desiguales, reveló que el montaje del evento se encuentra en su etapa final. "Ya se está instalando el sonido y todas las demás áreas, porque no nada más es la pura pantalla. Ya están terminando los últimos detalles", comentó en entrevista con RÉCORD.

Aunque confía en que el clima acompañe la fiesta mundialista, Bauer reconoció que existe un plan en caso de lluvia. "A la una esperemos que no llueva", señaló entre risas. En caso de precipitaciones, los aficionados podrán resguardarse en las enormes carpas distribuidas dentro del Fan Festival sin perderse la transmisión de los partidos.

"Hay muchas carpas en el Fan Festival, carpas enormes donde también hay comida y bebida, para que la gente, si es que llueve, se pueda resguardar, seguir viendo los partidos y convivir ahí en lo que acaba la lluvia", explicó. "Esperemos que por los horarios de los partidos, sobre todo el de la una de la tarde, que es cuando juega México el día 11, no llueva", agregó.

El FIFA Fan Fest se instalará en el Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio / Especial

Habrá filtros de seguridad

Bauer también recordó que el acceso al Fan Festival será gratuito, aunque habrá controles de seguridad para garantizar el orden. "La entrada es libre y gratuita. Obviamente va a haber medidas de seguridad. La gente no podrá ingresar con alimentos ni bebidas, pero dentro del Fan Festival habrá opciones para que todos puedan disfrutar de la experiencia", indicó.

No habrá alcoholímetro, pero sí vigilancia

Respecto al consumo de alcohol, el directivo aclaró que no existirán alcoholímetros para ingresar al recinto. Sin embargo, advirtió que las personas que lleguen en estado de ebriedad o provoquen incidentes serán retiradas por las autoridades.

Bares y restaurantes deberán cumplir con las reglas de la FIFA para evitar multas durante el Mundial 2026. / iStock