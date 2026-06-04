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Futbol

Canadá vs Irlanda: ¿Dónde y cuándo ver el amistoso previo al Mundial 2026?

Canadá vs Irlanda l Récord
Estephania Carrera
Estephania Carrera 11:37 - 04 junio 2026
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El conjunto de la hoja de Maple se prepara para la justa mundialista disputando su ultimo juego amistoso frente a Irlanda

A tan solo unos cuantos días de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, la Selección de Canadá se pondrá a prueba en su último partido amistoso antes de su participación en la justa mundialista.

En sus últimos compromisos Irlanda ha registrado 3 victorias y 2 empates, mientras que Canadá llega con la misma racha al llevar 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 compromisos. El conjunto canadiense continúa afinando detalles arameo su próxima participación en la Copa del Mundo.

Canadá vs Uzbekistán l AP

La Selección de Canadá se encuentra en la clasificación número 30 de selecciones, mientras que Irlanda, a pesar de no conseguir boleto a la Copa del Mundo, buscará recuperar el ritmo competitivo para salvar el mal sabor de no asistir a la cita mundialista.

Historial de encuentros

Las selecciones internaciones se han enfrentado una sola vez en el año 2003, en donde la victoria se la llevo el equipo europeo con un marcador 3-0. Tras 23 años desde aquel encuentro, Canadá buscará la victoria para llegar con una imagen contundente en el Mundial 2026.

Eliminación de Irlanda de la Copa del Mundo | AP

¿Dónde y cuándo ver?

  • Fecha y hora: Viernes 5 de junio a las 17:30 hrs

  • Lugar: Estadio Saputo l Canadá

  • Transmisión en vivo: ESPN l Disney + Premium

Calendario mundialista Canadá

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina 12 de junio 13:00 hrs

  • Canadá vs Qatar 18 de junio 16:00 hrs

  • Suiza vs Canadá 24 de junio 13:00 hrs

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